Операція на серці: ВЛК краще пройти не до, а після операції

Військово-лікарська комісія.

Якщо громадянин потребує хірургічного втручання, його можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби. Військово-лікарську комісію в такій ситуації варто проходити після операції. У такому випадку громадянину мають надати відстрочку на час реабілітації.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК в мирний час і на війні

Військово-лікарська комісія є одним із основних елементів процесу військового обліку в мирний час. Під час дії воєнного стану військово-лікарська комісія потрібна для проведення ефективної мобілізації.

У деяких випадках громадянин за підсумками ВЛК може отримати тимчасову непридатність. Це, зокрема, можливо у ситуації, коли військовозобов’язаний переніс серйозне захворювання чи хірургічну операцію.

До юристів звернувся громадянин, якому мають зробити операцію на серці. Чоловік поцікавився, чи визнають його тимчасово непридатним після операції і коли краще проходити військово-лікарську комісію.

На ВЛК треба йти після операції

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що усі правові підстави для надання такого статусу громадянину є. Юрист Владислав Дерій пояснив: "Операція на серці є серйозною підставою для цього".

Дерій підкреслив, що потрібно мати направлення на операцію. Юрист пояснив: "Якщо у Вас є направлення на планове або термінове хірургічне втручання та відповідні висновки лікарів, Військово-лікарська комісія зобов'язана визнати Вас тимчасово непридатним".

Втім, додав Владислав Дерій, із військово-лікарською комісію ситуація є неоднозначною. Юрист наголосив: "Більше шансів на відстрочку, якщо Ви пройдете ВЛК після проведення операції, адже в такому випадку Вам в обов'язковому порядку дадуть відстрочку на термін реабілітації".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна отримати тимчасову непридатність без військово-лікарської комісії.

Статус "тимчасово непридатний" громадянин може отримати тільки після військово-лікарської комісії. Колишній обмежено придатний не може автоматично стати тимчасово непридатним.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли військовозобов’язаному надається тимчасова непридатність.

Якщо військовозобов'язаний громадянин переніс хірургічну операцію, він може отримати статус "тимчасово непридатний". Такий статус надається на певний період, після чого громадянину потрібно буде пройти військово-лікарську комісію.