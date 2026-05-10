Семьи погибших могут получить четверть миллиона: при каких условиях

Женщина на кладбище.

Жители Сумской городской территориальной громады, которые из-за полномасштабного вторжения потеряли своих близких, имеют право на материальную помощь. В Сумах действует программа "Милосердие". В ее рамках родственники погибших могут получить 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, передает Новини.LIVE.

Выплата для тех, кто из-за войны потерял родных

На денежную помощь могут претендовать люди, родственники которых погибли в результате воздушных атак или артиллерийских обстрелов, пропали без вести или умерли из-за обстрелов, чему есть судебное подтверждение.

"Помощь касается только случаев, произошедших на территории Сумской городской территории громады с начала полномасштабного вторжения. На военнослужащих эта программа не распространяется: для них действуют отдельные государственные и местные выплаты", — отметили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

Подать заявление на получение помощи может член семьи погибшего (муж или жена, родители, дети) или уполномоченный представитель семьи, если на это дали письменное согласие члены семьи.

Копии каких документов надо подать вместе с заявлением:

паспорта каждого члена семьи погибшего или документа, который заменяет паспорт;

свидетельств о рождении членов семьи погибшего, не достигших 14-летнего возраста;

справок о присвоении претендентам на материальную помощь регистрационного номера учетной карточки налогов;

документа, подтверждающего гибель члена семьи;

выписок из реестра территориальной громады или справок о постановке на учет ВПЛ претендента на помощь и погибшего;

свидетельства о смерти погибшего;

решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим (при необходимости);

документов, подтверждающих родственные отношения с погибшим;

документов об установлении опекунства или попечительства над ребенком погибшего (для законного представителя ребенка погибшего).

Предъявлять оригиналы документов тоже нужно.

