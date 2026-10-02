Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка от мобилизации: адвокат рассказал о проблемах при переоформлении

Отсрочка от мобилизации: адвокат рассказал о проблемах при переоформлении

Ua ru
2 октября 2026 07:01
Переоформление отсрочки от мобилизации — какие проблемы могут возникнуть
Приложение «Резерв+». Фото: УНИАН

В июле Кабинет министров Украины принял постановление №978, в соответствии с которым были внесены изменения в порядок оформления отсрочек. Теперь граждане могут подать заявление на отсрочку по другому основанию, не теряя действующую отсрочку до внесения этой информации в реестр. Однако на практике существует проблема, из-за которой человек вообще может остаться без какой-либо отсрочки.

Об этом в комментарии "Факты ICTV" рассказал адвокат Даниил Трясов, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Почему возникают проблемы при оформлении новой отсрочки

В соответствии с законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», военнообязанные граждане, уже имеющие отсрочку, в случае возникновения нового основания могут обратиться с заявлением о переоформлении отсрочки по другому основанию.

То есть при подаче соответствующего заявления действующая отсрочка не прекращает свое действие до момента принятия соответствующего решения. Если же новая отсрочка утверждена и переоформлена, то предыдущая теряет силу с момента внесения сведений о новой отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Однако на практике, как пояснил адвокат, возникают проблемы. Они заключаются в том, что ЦНАП у некоторых граждан просит предоставить не только заявление на переоформление отсрочки, но и отдельное написанное собственноручно заявление об отказе от предыдущей отсрочки.

Читайте также:

Этот момент не предусмотрен законодательством, но, учитывая это, существует риск, что человек может лишиться любой отсрочки, поскольку предыдущую отменят, а новую не утвердят.

"Более того, своими противоправными действиями ТЦК и ЦНАП как посредник в оказании административных услуг создают для военнообязанного такую ситуацию, когда последний может получить отказ в переоформлении отсрочки, и одновременно у него может исчезнуть и предыдущая отсрочка с учётом наличия заявления об отказе от предыдущей отсрочки", — сказал Даниил Трясов.

Подводя итог, он добавил, что если такие действия со стороны ТЦК и ЦНАП имеют место, то следует обратиться за юридической помощью и в случае необходимости обжаловать эти действия в суде.

Как сообщали Новини.LIVE, начиная с сентября получить отсрочку через «Резерв+» могут учителя и педагоги. Однако документ предоставляется только тем гражданам, которые соответствуют ряду критериев.

Также мы писали, что с 2026 года поступление в вуз уже не гарантирует освобождение от военной службы. Теперь право на отсрочку привязано к последовательности получения уровней образования, гражданскому профилю подготовки и электронным записям в ЕДЕБО.

ЦПАУ мобилизация отсрочка ТЦК и СП адвокат
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации