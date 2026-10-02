Переоформление отсрочки от мобилизации — какие проблемы могут возникнуть

Приложение «Резерв+». Фото: УНИАН

В июле Кабинет министров Украины принял постановление №978, в соответствии с которым были внесены изменения в порядок оформления отсрочек. Теперь граждане могут подать заявление на отсрочку по другому основанию, не теряя действующую отсрочку до внесения этой информации в реестр. Однако на практике существует проблема, из-за которой человек вообще может остаться без какой-либо отсрочки.

Об этом в комментарии "Факты ICTV" рассказал адвокат Даниил Трясов, сообщает Новини.LIVE.

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Почему возникают проблемы при оформлении новой отсрочки

В соответствии с законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», военнообязанные граждане, уже имеющие отсрочку, в случае возникновения нового основания могут обратиться с заявлением о переоформлении отсрочки по другому основанию.

То есть при подаче соответствующего заявления действующая отсрочка не прекращает свое действие до момента принятия соответствующего решения. Если же новая отсрочка утверждена и переоформлена, то предыдущая теряет силу с момента внесения сведений о новой отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Однако на практике, как пояснил адвокат, возникают проблемы. Они заключаются в том, что ЦНАП у некоторых граждан просит предоставить не только заявление на переоформление отсрочки, но и отдельное написанное собственноручно заявление об отказе от предыдущей отсрочки.

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Этот момент не предусмотрен законодательством, но, учитывая это, существует риск, что человек может лишиться любой отсрочки, поскольку предыдущую отменят, а новую не утвердят.

"Более того, своими противоправными действиями ТЦК и ЦНАП как посредник в оказании административных услуг создают для военнообязанного такую ситуацию, когда последний может получить отказ в переоформлении отсрочки, и одновременно у него может исчезнуть и предыдущая отсрочка с учётом наличия заявления об отказе от предыдущей отсрочки", — сказал Даниил Трясов.

Подводя итог, он добавил, что если такие действия со стороны ТЦК и ЦНАП имеют место, то следует обратиться за юридической помощью и в случае необходимости обжаловать эти действия в суде.

Как сообщали Новини.LIVE, начиная с сентября получить отсрочку через «Резерв+» могут учителя и педагоги. Однако документ предоставляется только тем гражданам, которые соответствуют ряду критериев.

Также мы писали, что с 2026 года поступление в вуз уже не гарантирует освобождение от военной службы. Теперь право на отсрочку привязано к последовательности получения уровней образования, гражданскому профилю подготовки и электронным записям в ЕДЕБО.