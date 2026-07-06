Отсутствие диплома в ЕГЭБО позволит получить отсрочку на том же уровне

Студенты в актовом зале, сотрудники ТЦК. Фото: ЗОГА, ХОТЦК

Светлана Красноштан Редактор

Для того чтобы студент мог получить отсрочку от мобилизации, необходимо иметь справку ЕГЭБО о соблюдении принципа последовательности получения образования. В некоторых случаях в справке может не упоминаться диплом. В такой ситуации гражданин может поступать на тот же образовательный уровень и претендовать на отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Студенты и отсрочка

Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется на весь период обучения военнообязанного гражданина.

Отсрочка действует и во время каникул. А вот на академический отпуск она не распространяется.

Для того чтобы получить отсрочку, студент должен соблюдать два ключевых условия. Во-первых, учиться на дневной (дуальной) форме, во-вторых, не нарушать принцип последовательности получения образования.

Диплома в ЕГЭБО нет: можно поступать

Для подтверждения последовательности получения образования необходимо получить справку ЕГЭБО. Если гражданин во второй раз поступил или восстановился на обучение на том же образовательном уровне, он не получит такую справку и, соответственно, отсрочку.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что в его справке ЕГЭБО не упоминается диплом о получении образовательного уровня младшего специалиста. Мужчина поинтересовался, может ли он поступить на этот уровень еще раз и получить отсрочку.

Юрист Владислав Дерий положительно оценил шансы на отсрочку в такой ситуации. Дерий подчеркнул: "Если в базе ЕГЭБО отсутствуют данные о дипломе младшего специалиста, полученном до 2000 года, то человек может поступить в колледж на основании аттестата об общем среднем образовании (9 классов) и получить отсрочку. Никаких последствий не будет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каков срок действия справки из ЕГЭБО, необходимой для оформления отсрочки студентам.

Справка из ЕГЭБО, которая выдается студентам для подтверждения соблюдения последовательности получения образования, что является необходимым условием для отсрочки от мобилизации, выдается сроком на один год. Она действительна даже в том случае, если этот срок приходится на два разных учебных года.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в МОН объяснили, как студентам получить справку об образовании для отсрочки от мобилизации.

Министерство образования и науки Украины разъяснило, как теперь можно получить отсрочку от мобилизации, будучи студентом. Для этого необходимо получить от учебного заведения справку о прохождении обучения в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.