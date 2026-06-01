Перевод военного во время суда: могут быть проблемы

Военнослужащий ВСУ. Фото: 92 ОШБр

Законодательство позволяет военнослужащему добиваться перевода из одной воинской части в другую. Но в ситуации, когда военнослужащий судится со старой воинской частью, процесс перевода может столкнуться с трудностями. Юристы назвали главную проблему в такой ситуации.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Перевод в ВСУ

Военнослужащий может сменить место службы, оформив перевод из одной воинской части в другую. Процесс перевода может инициировать как сам военный, так и командование части.

Военнослужащий имеет право подать рапорт на перевод в другую часть. Для этого нужно иметь соответствующие основания.

Таким основанием может быть, в частности, состояние здоровья, которое не позволит гражданину проходить службу в боевом подразделении. Могут быть и другие причины для перевода из одной воинской части в другую.

Проблема с переводом военного

К юристам обратился военнослужащий, который подал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам. Гражданин объяснил, что ему отказали в этом, и теперь он подал иск в суд.

Военнослужащий поинтересовался, может ли он в этот период, во время судебного процесса, перевестись из одной части в другую. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что теоретически это возможно, но на практике военный может столкнуться с трудностями.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, о каких трудностях идет речь: "Если суд по этому делу только признает предыдущий отказ противоправным и обяжет старую часть повторно рассмотреть рапорт, то выполнение такого решения может быть проблемным. Дело в том, что старая часть уже фактически не будет командованием этого военнослужащего".

