Поступление в военный вуз: какие преимущества и кого примут на обучение
В Украине гражданские в возрасте от 17 до 30 лет могут стать курсантами высших военных учебных заведений. На обучение принимают и тех, кто уже имеет высшее образование, и людей у которых есть только полное общее среднее, профессиональное или профессиональное предвысшее образование. Студентов набирают по результатам вступительных экзаменов или НМТ.
Поступление в военное учебное заведение
В военкомате отметили, что молодежи, которая выбирает военную карьеру, предоставляют ряд преимуществ. В военных заведениях стипендия в разы выше той, которую получают студенты в гражданском вузе. Также соискатели образования имеют право на социальные гарантии, в частности гарантированное обеспечение жильем и трудоустройство.
Все поступающие проходят профессионально-психологический отбор и сдают экзамен по физподготовке.
Как поступить в военное учебное заведение:
- обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации, написать заявление и приложить необходимые документы для формирования учебного личного дела поступающего;
- когда дело сформируют, его пришлют приемной комиссии высшего учебного заведения — когда же заявление рассмотрят, студенту сообщат о месте, дате и времени сдачи вступительных экзаменов;
- в указанный день прибыть на вступительные испытания: экзамен по физической подготовке, психологическое тестирование, ВВК, для отдельных специальностей — тестирование по иностранному языку;
- сдать вступительные экзамены и ожидать рейтинговые списки поступающих;
- увидев свое имя в списке поступающих, подать оригиналы документов в приемную комиссию военного учебного заведения.
После зачисления на обучение все поступающие проходят базовую общевойсковую подготовку, после чего присягают на верность украинскому народу.
