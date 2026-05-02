Поступление в военный вуз: какие преимущества и кого примут на обучение

В Украине гражданские в возрасте от 17 до 30 лет могут стать курсантами высших военных учебных заведений. На обучение принимают и тех, кто уже имеет высшее образование, и людей у которых есть только полное общее среднее, профессиональное или профессиональное предвысшее образование. Студентов набирают по результатам вступительных экзаменов или НМТ.

Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Поступление в военное учебное заведение

В военкомате отметили, что молодежи, которая выбирает военную карьеру, предоставляют ряд преимуществ. В военных заведениях стипендия в разы выше той, которую получают студенты в гражданском вузе. Также соискатели образования имеют право на социальные гарантии, в частности гарантированное обеспечение жильем и трудоустройство.

Все поступающие проходят профессионально-психологический отбор и сдают экзамен по физподготовке.

Как поступить в военное учебное заведение:

обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации, написать заявление и приложить необходимые документы для формирования учебного личного дела поступающего;

когда дело сформируют, его пришлют приемной комиссии высшего учебного заведения — когда же заявление рассмотрят, студенту сообщат о месте, дате и времени сдачи вступительных экзаменов;

в указанный день прибыть на вступительные испытания: экзамен по физической подготовке, психологическое тестирование, ВВК, для отдельных специальностей — тестирование по иностранному языку;

сдать вступительные экзамены и ожидать рейтинговые списки поступающих;

увидев свое имя в списке поступающих, подать оригиналы документов в приемную комиссию военного учебного заведения.

После зачисления на обучение все поступающие проходят базовую общевойсковую подготовку, после чего присягают на верность украинскому народу.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП писал, что юноши, которым в этом году исполнится 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет. Для этого надо прийти в ТЦК и СП. Кроме того, доступна онлайн-услуга.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" рассказывал, что ждет курсантов, которые расторгнут контракт. Отчисленным придется возместить полную стоимость обучения. К тому же их могут мобилизовать.