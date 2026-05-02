Вступ до військового вишу: які переваги та кого приймуть на навчання

В Україні цивільні віком від 17 до 30 років можуть стати курсантами вищих військових навчальних закладів. На навчання приймають і тих, хто вже має вищу освіту, і людей у яких є лише повна загальна середня, професійна чи фахова передвища освіта. Студентів набирають за результатами вступних іспитів або НМТ.

Вступ до військового навчального закладу

У військкоматі наголосили, що молоді, яка обирає військову кар'єру, надають низку переваг. У військових закладах стипендія в рази вище за ту, яку отримують студенти в цивільному виші. Також здобувачі освіти мають право на соціальні гарантії, зокрема гарантоване забезпечення житлом і працевлаштування.

Усі вступники проходять професійно-психологічний відбір і складають іспит із фізпідготовки.

Як вступити до військового навчального закладу:

звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації, написати заяву та додати необхідні документи для формування навчальної особової справи вступника;

коли справу сформують, її надішлють приймальній комісії вищого навчального закладу — коли ж заяву розглянуть, студенту повідомлять про місце, дату й час складання вступних іспитів;

у зазначений день прибути на вступні випробування: іспит із фізичної підготовки, психологічне тестування, ВЛК, для окремих спеціальностей — тестування з іноземної мови;

скласти вступні випробування та очікувати на рейтингові списки вступників;

побачивши своє ім'я у списку вступників, подати оригінали документів до приймальної комісії військового навчального закладу.

Після зарахування на навчання всі вступники проходять базову загальновійськову підготовку, після чого присягають на вірність українському народу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП писав, що юнаки, яким цьогоріч виповниться 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік. Для цього треба прийти до ТЦК та СП. Крім того, доступна онлайн-послуга.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" розповідав, що чекає на курсантів, які розірвуть контракт. Відрахованим доведеться відшкодувати повну вартість навчання. До того ж їх можуть мобілізувати.