Присяга или зачисление в в/ч: когда мобилизованный становится военным

Мобилизованный гражданин становится военнослужащим после зачисления в воинскую часть. Для большинства этой частью является учебный центр ВСУ. Присяга является торжественным ритуалом, но в юридическом смысле не имеет значения относительно начала военной службы.

Детали процесса мобилизации в ВСУ

Мобилизация военнообязанного гражданина начинается с военно-врачебной комиссии. Для мобилизации нужно, чтобы в заключении врачей ВВК говорилось о пригодности гражданина к военной службе.

После этого гражданину должны вручить так называемую боевую повестку. Это мобилизационное распоряжение, согласно которому пригодного к военной службе и направляют с ТЦК в ВСУ.

Если же мобилизованный не проходил ранее военную службу, он не может попасть в боевое подразделение Вооруженных сил Украины напрямую. Сначала такой военный должен пройти курс базовой общей военной подготовки.

Когда военнообязанный становится военнослужащим

К юристам обратился гражданин, который совершил самовольное оставление воинской части. Этой частью был именно учебный центр, где мужчина проходил курс БОВП.

Гражданин поинтересовался, считается ли он военнослужащим, если до СОЧ не успел принять присягу. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что присяга не имеет практического значения в ситуации с мобилизацией.

Так, адвокат Андрей Карпенко пояснил: "Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", началом службы для мобилизованных является день отправления в воинскую часть с ТЦК, а не день принятия присяги. Присяга является торжественным ритуалом, но юридически человек становится военнослужащим в момент зачисления в списки части". Поэтому, добавил Карпенко, такой мобилизованный уже является военнослужащим, и санкции к нему за СОЧ будут применяться соответствующие.

Мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины должны принять военную присягу. За отказ от этого шага к военнослужащему могут быть применены серьезные санкции.

Наказание за самовольное оставление воинской части не меняется с фактом принятия присяги. Ответственность за СОЧ даже до момента принятия присяги является точно такой же, как и после момента присяги. Законодательство не делает разницы в этих деяниях военнослужащего.