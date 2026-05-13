Присяга чи зарахування до в/ч: коли мобілізований стає військовим

Присяга у ЗСУ. Фото: 150 НЦ Сил командування ТрО ЗСУ

Мобілізований громадянин стає військовослужбовцем після зарахування до військової частини. Для більшості цією частиною є навчальний центр ЗСУ. Присяга є урочистим ритуалом, але в юридичному смислі не має значення щодо початку військової служби.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Деталі процесу мобілізації в ЗСУ

Мобілізація військовозобов’язаного громадянина починається з військово-лікарської комісії. Для мобілізації потрібно, щоб у висновку лікарів ВЛК йшлося про придатність громадянина до військової служби.

Після цього громадянину мають вручити так звану бойову повістку. Це мобілізаційне розпорядження, згідно з яким придатного до військової служби і направляють із ТЦК до ЗСУ.

Якщо ж мобілізований не проходив раніше військову службу, він не може потрапити у бойовий підрозділ Збройних сил України напряму. Спочатку такий військовий має пройти курс базової загальної військової підготовки.

Коли військовозобов’язаний стає військовослужбовцем

До юристів звернувся громадянин, який здійснив самовільне залишення військової частини. Цією частиною був саме навчальний центр, де чоловік проходив курс БЗВП.

Громадянин поцікавився, чи вважається він військовослужбовцем, якщо до СЗЧ не встиг прийняти присягу. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що присяга не має практичного значення у ситуації із мобілізацією.

Так, адвокат Андрій Карпенко пояснив: "Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", початком служби для мобілізованих є день відправлення у військову частину з ТЦК, а не день складання присяги. Присяга є урочистим ритуалом, але юридично людина стає військовослужбовцем у момент зарахування до списків частини". Тож, додав Карпенко, такий мобілізований уже є військовослужбовцем, і санкції до нього за СЗЧ застосовуватимуться відповідні.

Мобілізовані до лав Збройних сил України мають прийняти військову присягу. За відмову від цього кроку до військовослужбовця можуть бути застосовані серйозні санкції.

Покарання за самовільне залишення військової частини не змінюється із фактом прийняття присяги. Відповідальність за СЗЧ навіть до моменту прийняття присяги є точно такою ж, як і після моменту присяги. Законодавство не робить різниці у цих діяннях військовослужбовця.