Минобороны объяснило ошибку с розыском женщин в ТЦК

Женщина в ВСУ. Фото: 93 омбр

Министерство обороны Украины сообщило об исправлении ошибки, связанной с постановкой женщин на воинский учет и присвоением статуса "в розыске". Ведомство уточнило, что проблема возникла из-за технического сбоя в одном из районных территориальных центров комплектования. В результате были зафиксированы 32 случая ошибочной постановки на учет.

Все они уже устранены, а соответствующие статусы отменены, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт ведомства в Threads.

В Минобороны подчеркнули, что статус "в розыске" был снят со всех затронутых лиц еще две недели назад. При этом никаких штрафов в отношении женщин не применялось, поскольку оснований для этого не было.

До конца апреля женщин снимут с учета

Ошибка была признана и оперативно исправлена после выявления. Ведомство также подтвердило, что подобные случаи не носили системного характера. В министерстве добавили, что до конца апреля все женщины, которые были ошибочно включены в общий воинский учет, будут полностью исключены из базы.

Параллельно проводится корректировка механизмов учета. Это должно исключить влияние человеческого фактора в будущем. В Минобороны заявили, что ситуация уже находится под контролем.

Ранее портал Новини.LIVE писал о том, в каких случаях доктор ВВК имеет право отправить гражданина на дополнительное обследование.

Также Новини.LIVE привели цитату представителя Офиса Президента о снижении мобилизационного возраста в Украине.