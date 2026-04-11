Видео

В Минобороны изменили статус розыска для женщин

В Минобороны изменили статус розыска для женщин

Дата публикации 11 апреля 2026 04:36
Минобороны объяснило ошибку с розыском женщин в ТЦК
Женщина в ВСУ. Фото: 93 омбр

Министерство обороны Украины сообщило об исправлении ошибки, связанной с постановкой женщин на воинский учет и присвоением статуса "в розыске". Ведомство уточнило, что проблема возникла из-за технического сбоя в одном из районных территориальных центров комплектования. В результате были зафиксированы 32 случая ошибочной постановки на учет.

Все они уже устранены, а соответствующие статусы отменены, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт ведомства в Threads

В Минобороны подчеркнули, что статус "в розыске" был снят со всех затронутых лиц еще две недели назад. При этом никаких штрафов в отношении женщин не применялось, поскольку оснований для этого не было.

До конца апреля женщин снимут с учета

Ошибка была признана и оперативно исправлена после выявления. Ведомство также подтвердило, что подобные случаи не носили системного характера. В министерстве добавили, что до конца апреля все женщины, которые были ошибочно включены в общий воинский учет, будут полностью исключены из базы.

Параллельно проводится корректировка механизмов учета. Это должно исключить влияние человеческого фактора в будущем. В Минобороны заявили, что ситуация уже находится под контролем

Минобороны война в Украине ТЦК и СП Резерв+ мобилизация женщин
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
