Суд оштрафовал мужчину за попытку откупиться от мобилизации

Житель Полтавщины уклонился от мобилизации и пытался подкупить правоохранителей. За содеянное он должен заплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре, который Чернухинский районный суд Полтавской области принял 18 марта, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигуранта задержали в селе Позники Лубенского района 21 августа прошлого года. Проверив документы мужчины, патрульные полицейские выяснили, что он находится в розыске за уклонение от призыва, поэтому повезли его в местный ТЦК и СП.

Во время поездки задержанный предложил полицейским тысячу долларов взятки — более 41 тысячи гривен по тогдашнему курсу. Те отказались, предупредили мужчину об уголовной ответственности и зафиксировали разговор с ним на нагрудные видеорегистраторы.

Решение суда

В суде обвиняемый свою вину полностью признал. Мужчина объяснил, что предлагал полицейским сумму, которой не имел: рассчитывал, что сможет одолжить деньги, даже знал, у кого можно их взять в долг. Также он добавил, что сейчас уже хочет служить.

За предложение взятки чиновнику обвиняемого оштрафовали на 17 тысяч гривен. Из-под стражи его освободили сразу в зале заседаний.

