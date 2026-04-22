С 4 мая гражданам придется продлевать отсрочку

Приложение "Резерв+", где оформляется или продлевается отсрочка.

Общая мобилизация, как и военное положение, должна быть продлена 4 мая 2026 года. После этого часть отсрочек от мобилизации будет продлена автоматически. А некоторым из граждан с отсрочкой придется идти в ЦПАУ или возобновлять отсрочку в "Резерв+".

об этом написали на портале ТСН.

Всеобщая мобилизация в Украине

Процесс всеобщей мобилизации в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Мобилизация не является бессрочной и постоянно продлевается соответствующими решениями Верховной Рады Украины.

После изменений в законодательство отсрочки от мобилизации, которые оформили граждане, получили прямую привязку к продолжительности мобилизации. Таким образом, они формально будут длиться ровно столько, сколько продлится очередной отрезок мобилизации.

После этого они должны быть продолжены. Это может происходить как в автоматическом режиме, так и при непосредственном участии самих граждан.

Автоматическое продление и необходимость идти в ЦПАУ

По состоянию на сейчас военное положение и всеобщая мобилизация формально заканчиваются 4 мая 2026 года. Впрочем, учитывая то, что война продолжается, эти процессы будут продолжены парламентом.

Соответственно, отсрочки от мобилизации должны быть продлены на следующий период действия военного положения. Адвокат Дарья Тарасенко отметила, что некоторые отсрочки будут продлены в автоматическом режиме: "У части военнообязанных они уже были продлены автоматически, даже несмотря на отсутствие нового указа о продлении мобилизации".

Но этот процесс не является одномоментным, отсрочка может продолжаться некоторое время после 4 мая. А для части граждан наступит время, когда они должны снова подавать документы на отсрочку, через систему ЦПАУ или в приложении "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго длится проверка оснований на отсрочку.

Территориальные центры комплектования проверяют основания для продления отсрочки от мобилизации после очередного указа президента о продлении мобилизации. Этот процесс может длиться до пяти дней.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто может оформить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+".

Сейчас в приложении "Резерв+" доступны 11 категорий онлайн-отсрочек. Их могут получить, в частности, люди с инвалидностью или временно непригодные к службе.