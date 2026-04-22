З 4 травня громадянам доведеться продовжувати відстрочку

Загальна мобілізація, як і воєнний стан, має бути продовжена 4 травня 2026 року. Після цього частина відстрочок від мобілізації буде продовжена автоматично. А декому із громадян з відстрочкою доведеться іти в ЦНАП чи поновлювати відстрочку у "Резерв+".

Загальна мобілізація в Україні

Процес загальної мобілізації в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Мобілізація не є безстроковою і постійно продовжується відповідними рішеннями Верховної Ради України.

Після змін до законодавства відстрочки від мобілізації, які оформили громадяни, отримали пряму прив’язку до тривалості мобілізації. Таким чином, вони формально триватимуть рівно стільки, скільки триватиме черговий відрізок мобілізації.

Після цього вони мають бути продовжені. Це може відбуватися як у автоматичному режимі, так і за безпосередньої участі самих громадян.

Читайте також:

Автоматичне продовження і необхідність іти в ЦНАП

Станом на зараз воєнний стан і загальна мобілізація формально закінчуються 4 травня 2026 року. Втім, зважаючи на те, що війна триває, ці процеси будуть продовжені парламентом.

Відповідно, відстрочки від мобілізації мають бути продовжені на наступний період дії воєнного стану. Адвокатка Дар’я Тарасенко наголосила, що деякі відстрочки будуть продовжені у автоматичному режимі: "У частини військовозобов’язаних вони вже були продовжені автоматично, навіть попри відсутність нового указу про продовження мобілізації".

Але цей процес не є одномоментним, відстрочка може продовжуватися деякий час після 4 травня. А для частини громадянин настане час, коли вони мають знову подавати документи на відстрочку, через систему ЦНАПів чи у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довго триває перевірка підстав на відстрочку.

Територіальні центри комплектування перевіряють підстави для продовження відстрочки від мобілізації після чергового указу президента про продовження мобілізації. Цей процес може тривати до п’яти днів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто може оформити відстрочку від мобілізації у застосунку "Резерв+".

Зараз у застосунку "Резерв+" доступні 11 категорій онлайн-відстрочок. Їх можуть отримати, зокрема, люди з інвалідністю чи тимчасово непридатні до служби.