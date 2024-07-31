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Что ждет в августе мужчин, до сих пор не прошедших ВВК — в Минобороны предупредили

31 июля 2024 20:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как в августе будут наказывать мужчин, не прошедших ВВК
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, до 16 июля 2024 года все военнообязанные украинцы должны были встать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные. Но это еще не все обязанности таких граждан. Согласно украинскому законодательству, они также должны пройти военно-врачебную комиссию.

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Что ждет тех военнообязанных, кто так и не прошел ВВК, объяснил полковник Марко Андрусяк на официальном Youtube-канале Минобороны.

Так, по словам военного, прохождение медкомиссии — такое же важное мобилизационное мероприятие, как и обновление военно-учетных данных.

Именно ВВК дает понять, пригоден ли человек для военной службы. Таким образом государство знает, каков реальный мобилизационный ресурс, и может оценивать готовность страны к защите от врага. То есть кого можно мобилизовать и к каким военным задачам их можно привлечь.

Андрусяк отметил, что в настоящее время в Украине за необновление военно-учетных данных и игнорирование прохождения медосмотра грозит административная ответственность в виде штрафа. Однако эти штрафы отдельные.

Следовательно, даже в случае обновления военно-учетных данных, но при неявке на медосмотр, военнообязанный мужчина все равно может быть оштрафован.

Сумма штрафа — от 17000 до 25500 грн. А для должностных и юридических лиц этот штраф составляет от 34 000 до 59 000 грн.

 

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