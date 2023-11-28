Мобилизация в Украине — что делать, если повестку выписывают в маршрутке

Проверка документов у военнообязанных мужчин. Фото: Государственная пограничная служба

В связи с военным положением и общей мобилизацией военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, по которым обязаны явиться в ТЦК и СП. В украинском законодательстве нет четких определений, где может быть вручен этот документ.

Поэтому у многих украинцев возникает вопрос, имеют ли право представители территориальных центров выписывать повестку, к примеру, в маршрутке или другом общественном транспорте и как следует правильно реагировать в таком случае. Разобралось издание "Дніпро Оперативний".

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Имеют ли право ТЦК вручать повестки в общественном транспорте

Прежде всего, стоит заметить, что процедура раздачи повесток регулируется ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Как уже отмечалось выше, поскольку законодательством не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестки, то сделать это могут где угодно:

в общественном месте;

на улице;

в кафе или ресторане;

в общественном транспорте;

на блокпосте;

по месту жительства;

на рабочем месте и т.д.

Кроме сотрудников ТЦК получить повестку можно также от руководителя предприятия, учреждения или организации, где вы работаете, управляющего многоквартирных домов, представителя органа местного самоуправления.

Поэтому, отвечая на вопрос, да, повестку имеют право выписывать в маршрутке или любом другом общественном транспорте. Однако есть важный нюанс, чтобы повестка считалась врученной законно, сначала надо установить лицо, которому она вручается. Сама повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования.

Важно: на улице, в общественных местах, блокпостах и т.п. могут вручать исключительно первый вид повестки для уточнения данных.

Проверка документов у мужчины. Фото: Новинарня

Что делать, если вам вручили повестку в маршрутке

Как пояснил адвокат Александр Резник, поскольку законодательных требований по месту вручения повесток нет, вручение повестки в маршрутке можно назвать вполне законным.

Однако следует помнить, что сотрудники ТЦК обязательно должны установить лицо, которому вручается повестка, которая осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт, водительское удостоверение и т.п.).

Также следует проверять законность самой повестки. Она должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК. Военнообязанному вручают заполненную повестку согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и личные данные военнообязанного.

Так, там должна содержаться такая информация:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрая печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Если есть ошибки или незаполненная информация, человек имеет право ее не брать. А если мужчина отказывается брать повестку, то на месте должны составить акт об отказе с подписями уполномоченных лиц и двух свидетелей, который будет вручен военнообязанному под подпись.

Как реагировать украинцу на вручение повестки в общественном транспорте

Военнообязанным следует соблюдать следующие действия, если повестка была вручена в общественном транспорте:

не спорить с представителями ТЦК и СП;

обратить внимание, кто именно вручает повестку;

выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;

снять событие на камеру.

Важно: если представители военкомата при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, это обязательно следует фиксировать на видео. Можно также вызвать адвоката. Такую повестку можно оспорить в судебном порядке.

Ранее мы сообщали, кому будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.

Напомним, мы писали, можно ли после получения повестки уехать в другой город.

Также мы отвечали на распространенный среди украинцев вопрос, можно ли отказаться от повестки, если она частично заполнена.