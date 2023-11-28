Мобілізація в Україні — що робити, якщо повістку виписують в маршрутці

Перевірка документів у військовозобов'язаних чоловіків. Фото: Державна прикордонна служба

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки, за якими зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП. В українському законодавстві немає чітких визначень, де саме може бути вручений цей документ.

Тож, у багатьох українців виникає питання, чи мають право представники територіальних центрів виписувати повістку, до прикладу, у маршрутці або іншому громадському транспорті та як слід правильно діяти у такому випадку. Розібралося видання "Дніпро Оперативний".

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Чи мають право ТЦК вручати повістки в громадському транспорті

Перш за все, варто зауважити, що процедура роздачі повісток регулюється ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".

Як вже зазначалося вище, оскільки законодавством не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістки, то зробити це можуть будь-де:

у громадському місці;

на вулиці;

в кафе чи ресторані;

у громадському транспорті;

на блокпості;

за місцем проживання;

на робочому місці тощо.

Окрім співробітників ТЦК, отримати повістку можна також від керівника підприємства, установи чи організації, де ви працюєте, управителя багатоквартирних будинків, представника органу місцевого самоврядування.

Тож, відповідаючи на питання, так, повістку мають право виписувати у маршрутці або будь-якому іншому громадському транспорті. Проте, є важливий нюанс, щоб повістка вважалася врученою законно, спочатку треба встановити особу, якій вона вручається. Сама ж повістка має бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування.

Важливо: на вулиці, у громадських місцях, блокпостах тощо можуть вручати виключно перший вид повістки — для уточнення даних.

Перевірка документів у чоловіка. Фото: Новинарня

Що робити, якщо вам вручили повістку в маршрутці

Як пояснив адвокат Олександр Резнік, оскільки законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає, вручення повістки в маршрутці можна назвати цілком законним.

Проте, варто пам'ятати, що співробітники ТЦК обов’язково мають встановити особу, якій вручається повістка, що здійснюється на підставі документів, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія тощо).

Також слід перевіряти законність самої повістки. Вона має бути правильно заповнена і підписана начальником ТЦК. Військовозобов'язаному вручають заповнену повістку, згідно з постановою КМУ №1487, де вказується її номер, дата та особисті дані військовозобов'язаного.

Тож, там має міститися така інформація:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дата, час і адреса ТЦК та СП для явки;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Якщо є помилки, чи незаповнена інформація, людина має право її не брати. А якщо чоловік відмовляється брати повістку, то на місці повинні скласти акт про відмову із підписами уповноважених осіб та двох свідків, який вручать військовозобов’язаному під підпис.

Як реагувати українцю на вручення повістки у громадському транспорті

Військовозобов'язаним слід дотримуватися наступних дій, якщо повістку було вручено у громадському транспорті:

не сперечатися з представниками ТЦК та СП;

звернути увагу, хто саме вручає повістку;

зʼясувати, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення вас шляхом вручення повістки;

зафільмувати подію на камеру.

Важливо: якщо представники військкомату при вас заповнюють повістку і не посилаються на розпорядження керівника ТЦК та СП, то це обов'язково слід фіксувати на відео. Можна також викликати юриста. Таку повістку можна оскаржити в судовому порядку.

Раніше ми повідомляли, кому вручатимуть повістки з 1 грудня та чи варто чекати суттєвих змін у мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, чи можна після отримання повістки виїхати в інше місто.

Також ми відповідали на поширене серед українців питання, чи можна відмовитися від повістки, якщо вона частково заповнена.