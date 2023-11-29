Мобилизация в Украине — что делать мужчине, если повестку вручают на АЗС

Вручение повестки на АЗС. Коллаж: Новини.LIVE

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. А это значит, что военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будут выписывать повестки для уточнения военно-учетных данных, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Получить этот документ можно практически в любом месте.

Однако законно ли вручение повестки на АЗС и как правильно реагировать на это украинцам, объяснил адвокат Ростислав Кравец, пишет Факты ICTV.

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Имеют ли право сотрудники ТЦК вручать повестки на АЗС

Как подчеркнул правовед, украинским законодательством не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестки, чем пользуются работники ТЦК, останавливая военнообязанных в любом общественном месте для того, чтобы выписать уведомление.

В то же время Кравец подчеркнул, что сотрудников территориальных центров до сих пор не наделили правом требовать у граждан предъявить документы. Поэтому фактически без представителей национальной полиции они ничего сделать не могут. Так что вполне законно можно им отказать в такой просьбе.

Остановка авто на АЗС. Фото: google.com

Вручение повестки на АЗС — советы от адвоката

Ростислав Кравец подчеркнул, что военнообязанные мужчины имеют право отказать в предъявлении документов представителям ТЦК и СП (если нет представителей полиции).

Также граждане вполне законно, без последствий для себя, могут не озвучивать сотрудникам территориальных центров, какие-либо паспортные данные.

К тому же, лучше снять такую историю на видео (чтобы все было зафиксировано и к вам не было никаких претензий).

В свою очередь адвокат Евгения Рябека в комментарии "УП. Життя" также подчеркнула, что повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа являются незаконными.

Военнообязанным следует соблюдать следующие действия, если повестка была вручена в общественном месте:

обратить внимание, кто именно вручает повестку;

выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;

снять событие на камеру.

Важно: если представители территориального центра при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, повестку можно обжаловать в судебном порядке.

Ранее мы писали, кому из военнообязанных украинцев будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, если она заполнена частично.

Также мы сообщали, имеют ли право военнообязанные после получения повестки уехать в другой город.