Мобилизация в Украине — что делать мужчине, если повестку вручают на АЗС

Что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке — советы украинцам
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. А это значит, что военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будут выписывать повестки для уточнения военно-учетных данных, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Получить этот документ можно практически в любом месте.
Однако законно ли вручение повестки на АЗС и как правильно реагировать на это украинцам, объяснил адвокат Ростислав Кравец, пишет Факты ICTV.
Имеют ли право сотрудники ТЦК вручать повестки на АЗС
Как подчеркнул правовед, украинским законодательством не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестки, чем пользуются работники ТЦК, останавливая военнообязанных в любом общественном месте для того, чтобы выписать уведомление.
В то же время Кравец подчеркнул, что сотрудников территориальных центров до сих пор не наделили правом требовать у граждан предъявить документы. Поэтому фактически без представителей национальной полиции они ничего сделать не могут. Так что вполне законно можно им отказать в такой просьбе.
Вручение повестки на АЗС — советы от адвоката
Ростислав Кравец подчеркнул, что военнообязанные мужчины имеют право отказать в предъявлении документов представителям ТЦК и СП (если нет представителей полиции).
Также граждане вполне законно, без последствий для себя, могут не озвучивать сотрудникам территориальных центров, какие-либо паспортные данные.
К тому же, лучше снять такую историю на видео (чтобы все было зафиксировано и к вам не было никаких претензий).
В свою очередь адвокат Евгения Рябека в комментарии "УП. Життя" также подчеркнула, что повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа являются незаконными.
Военнообязанным следует соблюдать следующие действия, если повестка была вручена в общественном месте:
- обратить внимание, кто именно вручает повестку;
- выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;
- снять событие на камеру.
Важно: если представители территориального центра при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, повестку можно обжаловать в судебном порядке.
Ранее мы писали, кому из военнообязанных украинцев будут вручать повестки с 1 декабря и стоит ли ожидать существенных изменений в мобилизации.
Напомним, мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, если она заполнена частично.
Также мы сообщали, имеют ли право военнообязанные после получения повестки уехать в другой город.
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