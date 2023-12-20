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Что делать, если вам вручают повестку в больнице — советы украинцам

20 декабря 2023 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — могут ли ТЦК раздавать повестки в больницах
Военнообязанным мужчинам выписывают повестки. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В разных областях Украины в последнее время представители ТЦК и СП наведываются с повестками в общественные места. Военнообязанные мужчины получают этот документ на рынках, АЗС, блокпостах, ТРЦ, кафе, ресторанах и даже в спортзалах.

Что делать, если повестку вручают в больнице и пытаются забрать в ТЦК, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии изданию "Факты".

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Законны ли выдачи повесток в медучреждениях

Согласно украинскому законодательству, вручение повестки может происходить в любом месте. В то же время, чтобы выписать документ, сотруднику ТЦК необходимо знать данные лица, которому он собирается его вручить.

Пока представители ТЦК не наделены полномочиями проверять документы для установления личности без полицейских. Следовательно, мужчина имеет право не предоставлять личную информацию работникам ТЦК.

Адвокат отметил, что сотрудники территориальных центров обязательно должны убедиться, кому именно они собираются вручать повестку, для этого есть четкий перечень документов, удостоверяющих личность. Поэтому принять на веру информацию от третьих лиц, например, от врача, они не могут.

 

Законны ли выдачи повесток в медучреждениях
Вручение повестки военнообязанному. Фото: google.com

Что делать, если ТЦК пришли в больницу с повесткой

Ростислав Кравец называет вручение повесток в больницах неправомерным действием, поэтому в таком случае рекомендует:

  • не паниковать;
  • не вступать в споры;
  • не предоставлять информацию о себе;
  • при необходимости — использовать самооборону (к примеру, если вас тянут насильно или угрожают оружием);
  • снимать незаконные действия работников ТЦК.

"Вызов полицейских не окажет психологического эффекта на представителей, поскольку правоохранители ничего не будут делать, а это лишь разожжет азарт сотрудников ТЦК. Они будут видеть, что ничего им за это нет, никто их не останавливает. Будет только хуже", — говорит адвокат.

Важно

Повестка не означает, что уже завтра военнообязанного отправят на фронт. Прежде всего, она предназначена для уточнения данных. Лишь после человека направляют на ВВК. Если медкомиссия признает человека пригодным и он не имеет уважительных причин для получения отсрочки, такого гражданина могут мобилизовать на военную службу.

Каждый украинец обязательно проходит обучение, которое может занять 3-4 недели. Не подготовленного человека не отправляют в зону боевых действий.

Каждому военнообязанному гражданину Украины следует помнить, что по закону он должен состоять на военном учете и регулярно обновлять свои учетные данные. Кроме того, конституционной обязанностью каждого гражданина есть защита страны.

Ранее мы сообщали, могут ли работники ЖЭКа вручать повестки.

Напомним, мы писали, что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке.

Также мы рассказывали, можно ли отказаться от повестки, если она заполнена частично.

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