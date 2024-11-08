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Что делать украинцам, если ТЦК исключил из учета только на бумаге

8 ноября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Военный учет в Украине — что делать, если на бумаге исключили, а в реестре — нет
Исключение из военного учета в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет находятся на военном учете, их данные занесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если лицо достигло предельного возраста пребывания в запасе или ВВК признало его непригодным к военной службе, то его исключают из учета и соответственно об этом должна появиться информация в реестре. Однако бывают случаи, когда, несмотря на исключение из военного учета, данные в реестре не обновляются.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, что делать мужчинам, если на бумаге их исключили из военного учета, а в реестре — нет.

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Так, по словам правоведа, такая проблема довольно часто встречается в ее практике. Она отмечает, что это связано с недоработкой ТЦК и СП.

"К сожалению, очень распространенная ситуация. И здесь однозначно — недоработка со стороны ТЦК и СП", — говорит Тарасенко.

В любом случае гражданину нужно этот вопрос решить, чтобы в будущем не столкнуться с более серьезными проблемами.

Дарья Тарасенко советует обращаться с адвокатским запросом в соответствующий ТЦК, чтобы получить официальное подтверждение статуса учета.

Чтобы согласовать данные в реестре и бумажных документах, юрист советует обращаться с адвокатским запросом в соответствующий ТЦК, чтобы получить официальное подтверждение статуса.

Адвокат добавила, если адвокатский запрос не приносит результатов, может потребоваться подача официальной жалобы.

Она добавила документ, подтверждающий, что на практике такую проблему удалось успешно решить.

"Обратите внимание — по результату не только внесли информацию в реестр, но и провели профилактическую беседу с должностными лицами РТЦК", — написала Тарасенко.

 

Что делать украинцам, если ТЦК исключил из учета только на бумаге
Ответ на адвокатский запрос. Фото: Дарья Тарасенко

Ранее мы писали, что делать мужчинам, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

Напомним, мы сообщали, как военнообязанному отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту.

Также мы информировали, какие административные услуги недоступны для украинцев без военно-учетного документа.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация реестр военный учет

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