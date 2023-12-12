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Что такое публичная повестка и когда ее будут вручать — объясняет адвокат

12 декабря 2023 18:23
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Публичная повестка — что это за документ и когда его можно получить
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Как известно, народные депутаты готовят новый законопроект, регулирующий вопросы мобилизации, военного учета и военной службы. В частности, в планах усовершенствовать процедуру вручения повесток. Планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично. Потому, вскоре этот документ можно будет вручать не только лично под расписку, но и по почте или заказным письмом.

Этот вид вручения повесток будет называться публичной повесткой. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии изданию "Факты".

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Что известно о публичных повестках

Так, по словам правоведа, на электронный почтовый ящик военнообязанного лица будут отправлять уведомления о поступлении заказного письма с повесткой. Уже само письмо работники почты будут выдавать человеку лично.

Если мужчина получил публичную повестку, то он уже обязан явиться в призывной пункт в указанную в документе дату и время.

Как отметил Ростислав Кравец, если лицо не получило публичную повестку лично, то это не является основанием для привлечения его к ответственности за уклонение от мобилизации.

"До сих пор представители ТЦК очень часто оставляли повестки в почтовых сундуках, дверях и т.д. Учитывая судебную практику, привлечь лиц за уклонение от мобилизации в этом случае трудно, потому что нет факта подтверждения вручения повестки", — пояснил адвокат.

 

Публичная повестка — что это за документ и когда его можно получить
Рекомендуемое письмо по почте. Фото: google.com

Когда в Украине официально заработают публичные повестки

Как пояснил правозащитник, чтобы данная инициатива действительно заработала в Украине, власти должны внести ряд изменений в законодательство, в частности, определить порядок указания и фиксации адресов электронной почты граждан Украины, а это займет много времени.

Сам законопроект о вручении публичных повесток пока не внесен в Верховную Раду. Поэтому неизвестно, когда начнется вручение призывных документов таким образом.

Ранее мы писали, что такое боевая повестка, чем отличается от обычной и какая ответственность грозит, если ее проигнорировать.

Напомним, мы сообщали, что делать если вам вручают повестку в очереди на заправке.

Также мы рассказывали, может ли прийти повестка в платежке за коммуналку.

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