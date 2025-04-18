Мобилизация в апреле 2025 — как мужчинам не попасть в розыск ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Фото: АрміяInform

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины. Граждане этой категории должны соблюдать правила мобилизации и военного учета. В случае нарушения им грозит административная ответственность. Кроме того, ТЦК и СП может подать таких лиц в розыск.

Как военнообязанным мужчинам не попасть в розыск ТЦК, объяснил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному".

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Так, представитель территориального центра отметил, главное условие избежания розыска — не игнорировать повестки. Если военнообязанный мужчина получил повестку лично, но за три дня так и не появился в ТЦК, на четвертый день его могут подать в розыск.

Военнообязанному мужчине вручили повестку. Фото: "Суспільне"

"Если сообщение отправлено через почту, то также есть три дня. Человек должен получить сообщение, и только тогда начинается отсчет срока для выполнения обязанности. Важно, что он должен лично получить повестку, а не кто-то другой. Если только речь не идет о законном представителе", — пояснил Сергей Монукало.

Он добавил, если военнообязанный попал в больницу из-за болезни или произошли другие непредвиденные обстоятельства, которые можно подтвердить документами, розыск не объявляется, и откладывается. Тем не менее гражданину важно предупредить об этих обстоятельствах ТЦК.

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