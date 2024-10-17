Мобилизация в Украине 2024 — как правильно действовать, если вас остановили ТЦК

Сотрудники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются, ведь россия не останавливает свою агрессию по отношению к нашей стране. Сотрудники ТЦК вместе с полицией продолжают проверять военно-учетные документы у военнообязанных мужчин на улице и при необходимости вручать повестки.

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Адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина дал советы, как правильно реагировать, если вас остановили работники ТЦК и какие действия ни в коем случае нельзя предпринимать.

ТЦК остановили на улице — юрист рассказал, что нельзя делать

Так, по словам правозащитника, не нужно избегать общения с представителями территориального центра, ведь такие действия могут сыграть против вас.

"Пытайтесь не избегать общения с представителями ТЦК, это может усугубить ситуацию и привести к серьезным юридическим последствиям", — советует Франчук.

Также нельзя провоцировать работников ТЦК на конфликты или подвергаться провокациям, если таковые присутствуют. Любое агрессивное поведение или сопротивление может быть использовано против вас.

Также юрист рекомендует ни в коем случае не подписывать бумаги без проверки — если вам вручают повестку, сначала тщательно проверьте все данные и убедитесь, что она заполнена правильно, без ошибок и в соответствии с законом.

Если у вас есть сомнения или документ содержит явные ошибки или нарушения, вы можете отказаться от подписи до выяснения деталей.

"Если вы не согласны с действиями сотрудников ТЦК, спокойно изложите свою позицию. Ссылайтесь на конкретные нормы закона", — отмечает Дмитрий Франчук.

Помните, что любые действия, связанные с принуждением, давлением или угрозами, противоправны и могут быть обжалованы, в частности в суде или через жалобу в правоохранительные органы.

"Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан без соответствующих оснований и полномочий. Если вас принудительно удерживают, это может быть нарушением прав", — говорит юрист.

Представители ТЦК общаются с военнообязанными. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Какие законы обязательно нужно знать военнообязанным

Знания законов как защищают ваши права, так и дают понимание, какие действия со стороны сотрудников ТЦК или полиции правомерны. Таким образом можно избежать лишних конфликтов или же защитить себя.

Главный документ, который должен знать каждый военнообязанный гражданин Украины — Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Именно он предусматривает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины есть конституционной обязанностью граждан Украины (ст.1). Также он определяет обязанности военнообязанного лица (ч. 1 и 3 ст. 22).

Этот же закон, а также Закон Украины "О государственной службе" определяет, что должностные лица ТЦК обязаны действовать исключительно в пределах своих полномочий. В противном случае ст. 365 ККУ предусматривает уголовную ответственность за превышение полномочий, когда должностные лица используют свое положение для совершения неправомерных действий.

В то же время согласно ст. 210 (нарушение правил военного учета) и 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП, полиция может осуществить административное задержание и доставить лицо в ТЦК и СП. По этим же статьям военнообязанным грозит наказание в виде штрафа.

Ранее мы писали, что делать гражданам, которые, несмотря на бронирование от мобилизации или отсрочку, получили повестку.

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