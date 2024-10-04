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Что украинцам следует проверить при получении повестки по почте — совет адвоката

4 октября 2024 21:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Вручение повесток по почте в Украине — что нужно проверить мужчинам при получении
Повестка по почте в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Как известно, в Украине внесли существенные изменения в процесс вручения повесток военнообязанным мужчинам. В частности, теперь граждане будут получать этот документ через Укрпошту.

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Какую информацию должна содержать повестка по почте, что обязательно следует проверять военнообязанному и на что обращать внимание, рассказала адвокат Дарья Панфилова в интервью OBOZ.UA.

Так, правозащитница подчеркнула, что вручение повесток военнообязанным почтой предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №560.

По ее словам, распечатанная повестка должна быть сгенерирована с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и иметь электронную цифровую подпись. Ее направляют на последний известный адрес военнообязанного заказным почтовым отправлением с описанием вложения.

На отправке всегда должен указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.

Вручение повесток по почте в Украине — на что обращать внимание мужчинам при получении
Направляемая по почте повестка. Фото: Телеграмм-канал "Чесні новини України"

Что обязательно должно быть в описании вложения:

  • наименование почтовой отправки;
  • ФИО (при наличии);
  • адрес проживания военнообязанного лица, которому направляется почтовая отправка;
  • наименование вложения с количеством листов;
  • ФИО руководителя районного (городского) ТЦК и СП или его отдела;
  • информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Дарья Панфилова также назвала условия, при которых повестка по почте будет считаться врученной:

  • если почтовый оператор подтверждает, что адресат получил отправку;
  • если почтовый оператор поставил отметку об отказе от получения отправки или отсутствии лица по месту жительства, которое оно ранее предоставило ТЦК и СП;
  • если почтовый оператор поставил отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если оно не сообщило в ТЦК.

Ранее мы сообщали, что в Украине будет введен новый формат повесток с QR-кодом.

Напомним, мы писали, что ждет украинцев, не получивших повестку по почте.

Также мы информировали, кто из мужчин получит повестки Укрпоштой в первую очередь.

почта мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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