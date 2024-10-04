Вручение повесток по почте в Украине — что нужно проверить мужчинам при получении

Что украинцам следует проверить при получении повестки по почте — совет адвоката
Как известно, в Украине внесли существенные изменения в процесс вручения повесток военнообязанным мужчинам. В частности, теперь граждане будут получать этот документ через Укрпошту.
Какую информацию должна содержать повестка по почте, что обязательно следует проверять военнообязанному и на что обращать внимание, рассказала адвокат Дарья Панфилова в интервью OBOZ.UA.
Так, правозащитница подчеркнула, что вручение повесток военнообязанным почтой предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №560.
По ее словам, распечатанная повестка должна быть сгенерирована с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и иметь электронную цифровую подпись. Ее направляют на последний известный адрес военнообязанного заказным почтовым отправлением с описанием вложения.
На отправке всегда должен указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.
Что обязательно должно быть в описании вложения:
- наименование почтовой отправки;
- ФИО (при наличии);
- адрес проживания военнообязанного лица, которому направляется почтовая отправка;
- наименование вложения с количеством листов;
- ФИО руководителя районного (городского) ТЦК и СП или его отдела;
- информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.
Дарья Панфилова также назвала условия, при которых повестка по почте будет считаться врученной:
- если почтовый оператор подтверждает, что адресат получил отправку;
- если почтовый оператор поставил отметку об отказе от получения отправки или отсутствии лица по месту жительства, которое оно ранее предоставило ТЦК и СП;
- если почтовый оператор поставил отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если оно не сообщило в ТЦК.
Ранее мы сообщали, что в Украине будет введен новый формат повесток с QR-кодом.
Напомним, мы писали, что ждет украинцев, не получивших повестку по почте.
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