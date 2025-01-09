Мобилизация в Украине 2025 — можно ли уменьшить или отменить штраф от ТЦК

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные мужчины в Украине должны строго придерживаться правил воинского учета. За их нарушение лицам грозит штраф от ТЦК и СП, сумма которого может составлять от 17 тыс. до 25, 5 тыс. грн.

Могут ли граждане уменьшить сумму штрафа или отменить его, пояснили юристы в комментарии "РБК-Украина".

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Если военнообязанное лицо считает, что штраф от ТЦК и СП выписан неправомерно или же сумма штрафа слишком велика за совершенное нарушение, он может обжаловать его в суде.

Так, по словам юриста Ирины Ан, в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, при избрании наказания для правонарушителя обязательно учитываются характер совершенного правонарушения:

личность нарушителя;

степень его вины;

имущественное состояние;

обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.

Учитывая все это, суд может принять сторону военнообязанного и либо уменьшить, либо вообще отменить штраф.

В свою очередь, юрист Даниил Гончаренко пояснил, чтобы обжаловать штраф от ТЦК в судебном порядке, необходимо:

получить постановление о наложении штрафа;

написать исковое заявление;

доказать в суде противоправность действий ТЦК и СП.

Ранее мы писали, как военнообязанным избежать штрафов от ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, почему ТЦК могут выписать штраф даже после предъявления военно-учетных документов.

Также мы информировали, как оспорить штраф от ТЦК из-за рубежа.