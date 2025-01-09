Мобилизация в Украине 2025 — можно ли уменьшить или отменить штраф от ТЦК

Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные мужчины в Украине должны строго придерживаться правил воинского учета. За их нарушение лицам грозит штраф от ТЦК и СП, сумма которого может составлять от 17 тыс. до 25, 5 тыс. грн.
Могут ли граждане уменьшить сумму штрафа или отменить его, пояснили юристы в комментарии "РБК-Украина".
Уменьшение или отмена штрафа от ТЦК — юристы рассказали, возможно ли это
Если военнообязанное лицо считает, что штраф от ТЦК и СП выписан неправомерно или же сумма штрафа слишком велика за совершенное нарушение, он может обжаловать его в суде.
Так, по словам юриста Ирины Ан, в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, при избрании наказания для правонарушителя обязательно учитываются характер совершенного правонарушения:
- личность нарушителя;
- степень его вины;
- имущественное состояние;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.
Учитывая все это, суд может принять сторону военнообязанного и либо уменьшить, либо вообще отменить штраф.
В свою очередь, юрист Даниил Гончаренко пояснил, чтобы обжаловать штраф от ТЦК в судебном порядке, необходимо:
- получить постановление о наложении штрафа;
- написать исковое заявление;
- доказать в суде противоправность действий ТЦК и СП.
Ранее мы писали, как военнообязанным избежать штрафов от ТЦК.
Напомним, мы рассказывали, почему ТЦК могут выписать штраф даже после предъявления военно-учетных документов.
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