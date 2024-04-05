Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Сколько времени дали ограниченно пригодным украинцам для прохождения ВВК — закон arrow

Сколько времени дали ограниченно пригодным украинцам для прохождения ВВК — закон

5 апреля 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — сколько времени у ограниченно пригодных для прохождения ВВК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, в Украине официально отменен статус "ограниченно пригодный". А это значит, что все военнообязанные и военные, которым он был установлен, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Что известно о новом законе и сколько времени дали ограниченно пригодным украинцам для повторного прохождения ВВК, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Закон о повторном медицинском осмотре для ограниченно пригодных

Так, еще в конце марта народные депутаты приняли законопроект № 10313, который, в частности, изымает из закона графу "ограниченно пригодный" и обязывает граждан с этим статусом пройти повторный осмотр у ВВК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот документ 2 апреля. Закон вступает в силу через месяц после опубликования, а именно 4 мая 2024 года.

Сколько времени у ограниченно пригодных для того, чтобы пройти ВВК

Согласно установленному закону, ограниченно пригодные лица обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев после вступления закона в силу.

Таким образом, граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

 

Мобилизация в Украине — сколько времени у ограниченно пригодных для прохождения ВЛК
Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Что известно о мобилизации ограниченно пригодных

Отмечается, что отмена статуса "ограничен" не означает автоматического перехода к другому статусу (пригодный/непригодный).

Когда закон вступит в силу, правительство должно принять соответствующие нормативно-правовые акты, определяющие обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности военной службы. Это в Кабмине должны сделать в течение трех месяцев.

После повторного осмотра признанные непригодными военные будут уволены с военной службы, а "пригодные" — продолжат службу.

Призыв годных военнообязанных, ранее имевших статус "ограниченно годных", будет учитывать ряд критериев, которые могут включать их:

  • физическую способность;
  • профессиональные навыки;
  • состояние здоровья и другие факторы

Согласно приказу Минобороны, ограниченно пригодные мужчины могут быть назначены в следующие военные структуры:

  • части (подразделения) обеспечения тыловых частей;
  • ТЦК и СП;
  • учреждения, организации;
  • образовательные учреждения.

Ранее мы писали, что должны сделать ограниченно пригодные граждане перед повторным ВЛК.

Напомним, мы сообщали, какая ответственность ожидает украинцев, отказывающихся проходить ВЛК.

Также мы информировали, кто потеряет право на отсрочку согласно новому законопроекту.

война
закон
мобилизация
ВВК
военнообязанные
ограниченно пригодные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК