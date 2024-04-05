Мобилизация в Украине — сколько времени у ограниченно пригодных для прохождения ВВК

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Суспільне

Как известно, в Украине официально отменен статус "ограниченно пригодный". А это значит, что все военнообязанные и военные, которым он был установлен, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Что известно о новом законе и сколько времени дали ограниченно пригодным украинцам для повторного прохождения ВВК, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Закон о повторном медицинском осмотре для ограниченно пригодных

Так, еще в конце марта народные депутаты приняли законопроект № 10313, который, в частности, изымает из закона графу "ограниченно пригодный" и обязывает граждан с этим статусом пройти повторный осмотр у ВВК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот документ 2 апреля. Закон вступает в силу через месяц после опубликования, а именно 4 мая 2024 года.

Сколько времени у ограниченно пригодных для того, чтобы пройти ВВК

Согласно установленному закону, ограниченно пригодные лица обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев после вступления закона в силу.

Таким образом, граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Что известно о мобилизации ограниченно пригодных

Отмечается, что отмена статуса "ограничен" не означает автоматического перехода к другому статусу (пригодный/непригодный).

Когда закон вступит в силу, правительство должно принять соответствующие нормативно-правовые акты, определяющие обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности военной службы. Это в Кабмине должны сделать в течение трех месяцев.

После повторного осмотра признанные непригодными военные будут уволены с военной службы, а "пригодные" — продолжат службу.

Призыв годных военнообязанных, ранее имевших статус "ограниченно годных", будет учитывать ряд критериев, которые могут включать их:

физическую способность;

профессиональные навыки;

состояние здоровья и другие факторы

Согласно приказу Минобороны, ограниченно пригодные мужчины могут быть назначены в следующие военные структуры:

части (подразделения) обеспечения тыловых частей;

ТЦК и СП;

учреждения, организации;

образовательные учреждения.

Ранее мы писали, что должны сделать ограниченно пригодные граждане перед повторным ВЛК.

Напомним, мы сообщали, какая ответственность ожидает украинцев, отказывающихся проходить ВЛК.

Также мы информировали, кто потеряет право на отсрочку согласно новому законопроекту.