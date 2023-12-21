Мобилизация в Украине — майор запаса объяснил, сколько новобранцев нужны ВСУ

Украинские военнослужащие на фронте Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

На недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной дополнительной мобилизации еще 450-500 тысяч военнообязанных мужчин. Если такое решение действительно будет принято, то призыв такого количества будет стоить государству еще 500 млрд гривен.

Действительно ли Вооруженные силы нуждаются в дополнительной мобилизации такого количества украинцев и способна ли Украина это реализовать, рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

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Так, по словам Гетьмана, мобилизация действительно необходима, однако это будут не дополнительные люди, а замена тех, кто на войне уже два года.

"У нас многие люди уже воюют несколько лет, им нужно давать отдых. Должны быть люди, которые их заменят. Возможно, этих людей, которые отвоевали год или два, нужно будет отправлять домой, потому что человек так долго не может. Люди отдали все, что у них было — здоровье, силы", — объяснил эксперт.

Он добавил, что озвученная потребность в 500 тысяч человек полностью аргументирована, ведь если военные озвучили именно такое количество, то у них действительно есть определенная аргументация.

Способна ли Украина мобилизовать 500 тысяч мужчин

Гетман заверил, что мобилизовать такое количество человек вполне реально, даже в сжатые сроки в три месяца (в пересчете — примерно 5500 каждый день), ведь реальная мобилизационная способность страны — несколько миллионов.

Причем военный эксперт подчеркнул, что для этого не нужно вылавливать людей в спортзалах и т.д.

"Во-первых, должно быть обязательство носить с собой документы. Патрули имеют право проверять их, передача повестки должна фиксироваться. Россия переводит свою промышленность на военные рельсы, обратилась к своим партнерам, готовится к серьезным боевым действиям. А мы продолжаем толерантно рассказывать, а стоит ли, если человеку не очень нравится. Наша страна в опасности, и опасность стала еще больше. Надо начинать это осознавать", — резюмировал Алексей Гетьман.

128 горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Почему не стоит бояться мобилизации

Как подчеркнул майор запаса, мобилизация — это не гарантированная отправка на фронт, ведь в ВСУ есть разные должности и украинское войско нуждается в людях разных специальностей, не все они касаются линии столкновения.

"Я понимаю, что многие не хотят мобилизоваться. Здесь нужно понимать, что мобилизация — это не обязательно винтовка в руки и на фронт. В ВСУ очень много работы, кроме линии столкновения. Инженерная работа, мобильная работа, разведка, строевая служба, бухгалтерия, служба вооружения. Даже должна быть так называемая служба оркестра, офицеры по работе с личным составом, капелланы", — отметил эксперт.

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