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Сколько женщин в Украине воюют на фронте — официальные данные МОУ

4 октября 2024 18:47
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Сколько женщин служат в ВСУ — официальные данные за сентябрь 2024 года
Украинка служит в Вооруженных Силах. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине с начала полномасштабного вторжения россии большое количество женщин присоединилось к рядам ВСУ для защиты страны от оккупантов. Цифра женщин-военнослужащих колоссальна и продолжает расти.

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Сколько женщин проходит службу в Вооруженных силах Украины по состоянию на сентябрь 2024 года, рассказала государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.

Сколько женщин в ВСУ — статистика за сентябрь 2024 года

Так, по данным МОУ, за сентябрь 2024 года в Вооруженных силах Украины служат 68 тыс. женщин. Известно, что 48 тыс. являются военнослужащими, а 5 тыс. — защищают страну непосредственно на фронте.

Примечательно, что на октябрь 2023 года в рядах ВСУ было 43 тыс. военнослужащих, а на январь 2024 года — 45,5 тыс., из которых в зоне боевых действий находились более 4 тыс. женщин.

 

Сколько женщин в ВСУ - статистика за сентябрь 2024 года
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: mil.gov.ua

Что изменилось для женщин-военнослужащих

Как заявила Людмила Дараган, за годы полномасштабной войны был введен ряд положительных изменений в гендерной политике Минобороны.

В частности женщины получили возможность проходить службу за боевыми специальностями, а также занимать любую должность, в том числе высокую, при наличии опыта и необходимых качеств.

"Сегодня женщины повсюду — держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и уму, а не по полу", — подчеркнула чиновница.

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили новый чат-бот для женщин, желающих добровольно присоединиться к Силам обороны.

Напомним, мы писали, какие должности в ВСУ чаще всего занимают женщины.

Также мы информировали, когда женщине могут отказать в подписании контракта с ВСУ.

война ВСУ женщины военные мобилизация

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