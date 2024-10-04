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Скільки жінок в Україні воюють на фронті — офіційні дані МОУ

4 жовтня 2024 18:47
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Скільки жінок служать в ЗСУ — офіційні дані за вересень 2024 року
Українка служить в Збройних силах. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії велика кількість жінок долучилися до лав ЗСУ задля захисту країни від окупантів. Цифра жінок-військовослужбовець колосальна і продовжує зростати. 

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Скільки жінок проходить службу в Збройних силах України станом на вересень 2024 року, розповіла державна секретарка Міністерства оборони Людмила Дараган.

Скільки жінок в ЗСУ — статистика за вересень 2024 року

Так, за даними МОУ за вересень 2024 року у Збройних силах України служать 68 тис. жінок. Відомо, що 48 тис. є військовослужбовицями, а 5 тис. — захищають країну безпосередньо на фронті.

Примітно, що станом на жовтень 2023 року в лавах ЗСУ було 43 тис. військовослужбовиць, а на січень 2024 року — 45,5 тис., з яких в зоні бойових дій перебували понад 4 тис. жінок.

 

Скільки жінок в ЗСУ — статистика за вересень 2024 року
Військовослужбовиці Збройних сил України. Фото: mil.gov.ua

Що змінилося для жінок-військовослужбовців

Як заявила Людмила Дараган, за роки повномасштабної війни було запроваджено низку позитивних змін у гендерній політиці Міноборони.

Зокрема жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях, а також займати будь-яку посаду, у тому числі високу, за наявності досвіду та необхідних якостей.  

"Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють у лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю", — підкреслила посадовиця.

Раніше ми повідомляли, в Україні запустили новий чат-бот для жінок, які бажають добровільно долучитися до Сил оборони.

Нагадаємо, ми писали, які посади у ЗСУ найчастіше обіймають жінки.

Також ми інформували, коли жінці можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ.

війна ЗСУ жінки військові мобілізація

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