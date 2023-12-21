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Сколько женщин защищают Украину на фронте — официальные цифры Минобороны

21 декабря 2023 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Сколько украинских женщин воюют на фронте — в Минобороны озвучили цифры
Украинские военные женщины на фронте. Фото: 93-я ОМБр Холодный Я/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине почти два года идет полномасштабная война. На защиту Родины от российского оккупанта встали не только мужчины, но и женщины. За это время количество военнослужащих существенно выросло.

Об этом рассказал начальник Управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Так, по его словам, по состоянию на конец 2023 года в Вооруженных силах Украины в целом служат более 60 тысяч женщин. Из них в зоне боевых действий напрямую выполняют боевые задания более 5 тысяч военнослужащих.

"Немного больше 18 тысяч — это гражданские должности. И более 40 тысяч — это собственно военнослужащие. То есть это существенно больше, чем у нас было до полномасштабного вторжения", — отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что эта динамика роста количества женщин в ВСУ на большом отрезке сохраняется.

Стоит отметить, что украинские женщины могут начать военную карьеру добровольно подписав контракт с ВСУ. На линию фронта женщины также попадают исключительно на добровольной основе.

Кроме того, в украинской армии отменены какие-либо ограничения по назначению и прохождению женщинами-военнослужащими службы на всех должностях (в том числе боевых) по всем группам военно-учетных специальностей.

Раньше мы писали, какая проблема возникнет в ВСУ после мобилизации женщин.

Напомним, мы сообщали, законно ли мобилизовывать женщин, если есть потенциал мобилизации мужчин.

Также мы информировали, что старший лейтенант ВСУ Юрий Федоренко высказал мнение, следует ли мобилизовывать женщин на войну.

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