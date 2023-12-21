Скільки українських жінок воюють на фронті — в Міноборони озвучили цифри

Українські жінки-військові на фронті. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Я/Facebook

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна. На захист Батьківщини від російського окупанта встали не тільки чоловіки, а й жінки. За цей час кількість військовослужбовиць суттєво зросла.

Про це розповів начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в етері національного телемарафону "Єдині новини".

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Так, за його словами, станом на кінець 2023 року в Збройних силах України загалом служать понад 60 тисяч жінок. З них в зоні бойових дій безпосередньо виконують бойові завдання понад 5 тисяч військовослужбовиць.

"Трохи більше ніж 18 тисяч — це цивільні посади. І понад 40 тисяч — це власне військовослужбовиці. Тобто це суттєво більше, ніж у нас було до повномасштабного вторгнення", — зазначив Павлюк.

Він підкреслив, що ця динаміка росту кількості жінок в ЗСУ на великому відрізку зберігається.

Варто зауважити, що наразі українські жінки можуть розпочати військову кар'єру добровільно підписавши контракт із ЗСУ. На лінію фронту жінки також потрапляють виключно на добровільних засадах.

Крім того, в українській армії скасовані будь-які обмеження щодо призначення та проходження жінками-військовослужбовцями служби на всіх посадах (в тому числі бойових) за всіма групами військово-облікових спеціальностей.

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