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Скільки жінок захищають Україну на фронті — офіційні цифри Міноборони

21 грудня 2023 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Скільки українських жінок воюють на фронті — в Міноборони озвучили цифри
Українські жінки-військові на фронті. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Я/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна. На захист Батьківщини від російського окупанта встали не тільки чоловіки, а й жінки. За цей час кількість військовослужбовиць суттєво зросла. 

Про це розповів начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в етері національного телемарафону "Єдині новини". 

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Так, за його словами, станом на кінець 2023 року в Збройних силах України загалом служать понад 60 тисяч жінок. З них в зоні бойових дій безпосередньо виконують бойові завдання понад 5 тисяч військовослужбовиць. 

"Трохи більше ніж 18 тисяч — це цивільні посади. І понад 40 тисяч — це власне військовослужбовиці. Тобто це суттєво більше, ніж у нас було до повномасштабного вторгнення", — зазначив Павлюк. 

Він підкреслив, що ця динаміка росту кількості жінок в ЗСУ на великому відрізку зберігається.

Варто зауважити, що наразі українські жінки можуть розпочати військову кар'єру добровільно підписавши контракт із ЗСУ. На лінію фронту жінки також потрапляють виключно на добровільних засадах. 

Крім того, в українській армії скасовані будь-які обмеження щодо призначення та проходження жінками-військовослужбовцями служби на всіх посадах (в тому числі бойових) за всіма групами військово-облікових спеціальностей.

Раніше ми писали, яка проблема виникне у ЗСУ після мобілізації жінок.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи законно мобілізовувати жінок, якщо є потенціал мобілізації чоловіків.

Також ми інформували, що старший лейтенант ЗСУ Юрій Федоренко висловив думку, чи варто мобілізовувати жінок на війну.

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