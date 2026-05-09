Главная Мобилизация Служба после тюрьмы: сколько осужденных женщин присоединились к ВСУ

Дата публикации 9 мая 2026 04:30
Служба после тюрьмы: сколько осужденных женщин присоединились к ВСУ
Осужденные женщины. Фото иллюстративное: censor.net

В Украине освободили от наказания несколько сотен женщин, которых ранее приговорили к лишению свободы. Речь идет о тех, кто решил присоединиться к армии. Таких гражданок более 200.

Об этом в Министерстве юстиции сообщили в ответ на запрос hromadske, передает Новини.LIVE.

Сколько осужденных женщин вступили в ВСУ

"Более 200 женщин условно-досрочно освободили из заключения для дальнейшего прохождения военной службы", — отметили в Минюсте.

Такая статистика была по состоянию на начало апреля. С тех пор прошел месяц, поэтому, вероятно, количество женщин, которые вступили в ряды ВСУ, получив освобождение из тюрьмы, вероятно, возросло.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что некоторых осужденных не могут мобилизовать в армию. Речь идет о тех, кому назначили срок за препятствование деятельности ВСУ. А вот, если к условному сроку по этой статье приговорили военнослужащего, ситуация неоднозначна.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что военнослужащего, который во время пребывания в отпуске совершил преступление, могут осудить. В таком случае бойца уволят со службы. Если срок условный, осужденный сможет устроиться на работу и даже получить бронирование, но не будет иметь права выезжать за границу.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
