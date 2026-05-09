Служба після в'язниці: скільки засуджених жінок долучилися до ЗСУ

Служба після в'язниці: скільки засуджених жінок долучилися до ЗСУ

Дата публікації: 9 травня 2026 04:30
Засуджені жінки. Фото ілюстративне: censor.net

В Україні звільнили від покарання декілька сотень жінок, яких раніше засудили до позбавлення волі. Йдеться про тих, хто вирішив долучитися до війська. Таких громадянок понад 200.

Про це в Міністерстві юстиції повідомили у відповідь на запит hromadske, передає Новини.LIVE

Скільки засуджених жінок вступили до ЗСУ

"Понад 200 жінок умовно-достроково звільнили з ув’язнення для подальшого проходження військової служби", — зазначили в Мін'юсті. 

Така статистика була станом на початок квітня. Відтоді минув місяць, тож, імовірно, кількість жінок, які вступили до лав ЗСУ, отримавши звільнення з в'язниці, імовірно, зросла.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що деяких засуджених не можуть мобілізувати до війська. Йдеться про тих, кому призначили термін за перешкоджання діяльності ЗСУ. А от, якщо до умовного строку за цією статтею засудили військовослужбовця, ситуація неоднозначна.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовослужбовця, який під час перебування у відпустці скоїв злочин, можуть засудити. У такому разі бійця звільнять зі служби. Якщо термін умовний, засуджений зможе влаштуватися на роботу й навіть отримати бронювання, але не матиме права виїжджати за кордон.

ув'язнені мобілізація військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
