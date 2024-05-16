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Служба в Азове без участия в боевых действиях — есть новая вакансия

16 мая 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащие полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Полк "Азов" ищет бухгалтера расходной группы с высшим экономическим образованием, готовым мобилизоваться в ВСУ. Предпочтение отдают кандидатам с опытом работы в Государственной казначейской службе Украины. Денежное довольствие — 26 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 14 мая.

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Обязанности военного бухгалтера в бригаде "Азов"

Среди требований к бухгалтеру: знание бухгалтерских программ и уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Список обязанностей:

  • составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);
  • составление мемориальных ордеров;
  • участие в проведении инвентаризации;
  • составление актов сверок.
Вакансия бухгалтера в полку "Азов"
Вакансия бухгалтера в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность бухгалтера, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия составляет 26 тыс. грн/мес.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "водитель бензовоза". Кандидат должен иметь опыт работы водителем бензовоза от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е. Также азовцы ищут   опытного повара. Нужен человек с профильным образованием и санитарной книгой.

война
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деньги
полк "Азов"
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