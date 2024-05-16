Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военнослужащие полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

Полк "Азов" ищет бухгалтера расходной группы с высшим экономическим образованием, готовым мобилизоваться в ВСУ. Предпочтение отдают кандидатам с опытом работы в Государственной казначейской службе Украины. Денежное довольствие — 26 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 14 мая.

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Среди требований к бухгалтеру: знание бухгалтерских программ и уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Список обязанностей:

составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);

составление мемориальных ордеров;

участие в проведении инвентаризации;

составление актов сверок.

Вакансия бухгалтера в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность бухгалтера, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия составляет 26 тыс. грн/мес.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "водитель бензовоза". Кандидат должен иметь опыт работы водителем бензовоза от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е. Также азовцы ищут опытного повара. Нужен человек с профильным образованием и санитарной книгой.