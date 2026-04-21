Изменение адреса в Резерв+ после эмиграции: есть только 7 дней

Электронный военно-учетный документ, "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Все граждане, состоящие на воинском учете, должны уточнять свой адрес проживания. Это касается даже тех граждан, которые выехали за пределы Украины. В случае не уточнения данных в семидневный срок эмигрант может получать на свой украинский адрес повестки, за неявку согласно которым его даже объявят в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронный военно-учетный документ

Во время полномасштабной российско-украинской войны в военном законодательстве Украины появились многочисленные нововведения. В частности, был введен электронный военно-учетный документ.

Этот документ фактически является мобильным приложением "Резерв+". В нем указываются все личные и военно-учетные данные граждан, состоящих на воинском учете.

Это, например, адрес проживания/государственной регистрации гражданина. К юристам обратился гражданин, который изменил адрес проживания, и поинтересовался процедурой внесения изменений в "Резерв+".

Срок для уточнения адреса проживания

Мужчина уточнил, что он выехал за пределы Украины, как сопровождающее лицо. Гражданин поинтересовался, надо ли ему уточнять данные, в частности, актуализировать адрес проживания.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что это нужно сделать. Айвазян отметил: "Согласно Правил воинского учета Вы должны были сообщить ТЦК в течение 7 дней".

Адвокат отметил серьезные последствия в случае неуведомления: "Во время Вашего отсутствия в Украине Вам могут прислать повестку по адресу регистрации. В дальнейшем это может иметь значение, например, при обжаловании розыска ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как нужно поступить в случае, если в "Резерв+" изменятся данные независимо от самого гражданина.

Если после обновления данных в "Резерв+" у военнообязанного в личных данных появился другой ТЦК, ему не надо становиться на учет в этом территориальном центре комплектования. Достаточно будет уточнить и исправить данные в "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, должен ли исключенный из воинского учета сообщать ТЦК об изменениях в личных данных.

Если гражданина по каким-то причинам исключили с воинского учета, он теряет все обязательства перед территориальным центром комплектования. В частности, он не должен предоставлять ТЦК измененные личные данные.