Изменение адреса в Резерв+ после эмиграции: есть только 7 дней

Смена адреса в "Резерв+" после эмиграции: есть всего 7 дней
Все граждане, состоящие на воинском учете, должны уточнять свой адрес проживания. Это касается даже тех граждан, которые выехали за пределы Украины. В случае не уточнения данных в семидневный срок эмигрант может получать на свой украинский адрес повестки, за неявку согласно которым его даже объявят в розыск.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Электронный военно-учетный документ
Во время полномасштабной российско-украинской войны в военном законодательстве Украины появились многочисленные нововведения. В частности, был введен электронный военно-учетный документ.
Этот документ фактически является мобильным приложением "Резерв+". В нем указываются все личные и военно-учетные данные граждан, состоящих на воинском учете.
Это, например, адрес проживания/государственной регистрации гражданина. К юристам обратился гражданин, который изменил адрес проживания, и поинтересовался процедурой внесения изменений в "Резерв+".
Срок для уточнения адреса проживания
Мужчина уточнил, что он выехал за пределы Украины, как сопровождающее лицо. Гражданин поинтересовался, надо ли ему уточнять данные, в частности, актуализировать адрес проживания.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что это нужно сделать. Айвазян отметил: "Согласно Правил воинского учета Вы должны были сообщить ТЦК в течение 7 дней".
Адвокат отметил серьезные последствия в случае неуведомления: "Во время Вашего отсутствия в Украине Вам могут прислать повестку по адресу регистрации. В дальнейшем это может иметь значение, например, при обжаловании розыска ТЦК".
Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как нужно поступить в случае, если в "Резерв+" изменятся данные независимо от самого гражданина.
Если после обновления данных в "Резерв+" у военнообязанного в личных данных появился другой ТЦК, ему не надо становиться на учет в этом территориальном центре комплектования. Достаточно будет уточнить и исправить данные в "Резерв+".
Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, должен ли исключенный из воинского учета сообщать ТЦК об изменениях в личных данных.
Если гражданина по каким-то причинам исключили с воинского учета, он теряет все обязательства перед территориальным центром комплектования. В частности, он не должен предоставлять ТЦК измененные личные данные.
Читайте Новини.LIVE!