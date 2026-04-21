Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Зміна адреси в "Резерв+" після еміграції: є лише 7 днів

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 15:25
Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні уточнювати свою адресу проживання. Це стосується навіть тих громадян, які виїхали за межі України. У випадку не уточнення даних у семиденний строк емігрант може отримувати на свою українську адресу повістки, за неявку згідно із якими його навіть оголосять у розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Електронний військово-обліковий документ

Під час повномасштабної російсько-української війни у військовому законодавстві України з’явилися численні нововведення. Зокрема, був запроваджений електронний військово-обліковий документ.

Цей документ фактично є мобільним застосунком "Резерв+". У ньому вказуються усі особисті та військово-облікові дані громадян, які перебувають на військовому обліку.

Це, наприклад, адреса проживання / державної реєстрації громадянина. До юристів звернувся громадянин, який змінив адресу проживання, і поцікавився процедурою внесення змін у "Резерв+".

Читайте також:

Термін для уточнення адреси проживання

Чоловік уточнив, що він виїхав за межі України, як супроводжуюча особа. Громадянин поцікавився, чи треба йому уточнювати дані, зокрема, актуалізувати адресу проживання.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це потрібно зробити. Айвазян зазначив: "Згідно Правил військового обліку Ви повинні були повідомити ТЦК упродовж 7 днів".

Адвокат наголосив на серйозних наслідках у випадку неповідомлення: "Під час Вашої відсутності в Україні Вам можуть надіслати повістку за адресою реєстрації. У подальшому це може мати значення, наприклад, при оскарженні розшуку ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як потрібно вчинити у випадку, якщо в "Резерв+" зміняться дані незалежно від самого громадянина.

Якщо після оновлення даних в "Резерв+" у військовозобов’язаного в особистих даних з’явився інший ТЦК, йому не треба ставати на облік у цьому територіальному центрі комплектування. Достатньо буде уточнити і виправити дані у "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має виключений з військового обліку повідомляти ТЦК про зміни у особистих даних.

Якщо громадянина з якихось причин виключили з військового обліку, він втрачає усі зобов’язання перед територіальним центром комплектування. Зокрема, він не повинен надавати ТЦК змінені особисті дані.

військовий облік еміграція Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації