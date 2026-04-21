Зміна адреси в "Резерв+" після еміграції: є лише 7 днів

Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні уточнювати свою адресу проживання. Це стосується навіть тих громадян, які виїхали за межі України. У випадку не уточнення даних у семиденний строк емігрант може отримувати на свою українську адресу повістки, за неявку згідно із якими його навіть оголосять у розшук.

Під час повномасштабної російсько-української війни у військовому законодавстві України з’явилися численні нововведення. Зокрема, був запроваджений електронний військово-обліковий документ.

Цей документ фактично є мобільним застосунком "Резерв+". У ньому вказуються усі особисті та військово-облікові дані громадян, які перебувають на військовому обліку.

Це, наприклад, адреса проживання / державної реєстрації громадянина. До юристів звернувся громадянин, який змінив адресу проживання, і поцікавився процедурою внесення змін у "Резерв+".

Термін для уточнення адреси проживання

Чоловік уточнив, що він виїхав за межі України, як супроводжуюча особа. Громадянин поцікавився, чи треба йому уточнювати дані, зокрема, актуалізувати адресу проживання.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це потрібно зробити. Айвазян зазначив: "Згідно Правил військового обліку Ви повинні були повідомити ТЦК упродовж 7 днів".

Адвокат наголосив на серйозних наслідках у випадку неповідомлення: "Під час Вашої відсутності в Україні Вам можуть надіслати повістку за адресою реєстрації. У подальшому це може мати значення, наприклад, при оскарженні розшуку ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як потрібно вчинити у випадку, якщо в "Резерв+" зміняться дані незалежно від самого громадянина.

Якщо після оновлення даних в "Резерв+" у військовозобов’язаного в особистих даних з’явився інший ТЦК, йому не треба ставати на облік у цьому територіальному центрі комплектування. Достатньо буде уточнити і виправити дані у "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має виключений з військового обліку повідомляти ТЦК про зміни у особистих даних.

Якщо громадянина з якихось причин виключили з військового обліку, він втрачає усі зобов’язання перед територіальним центром комплектування. Зокрема, він не повинен надавати ТЦК змінені особисті дані.