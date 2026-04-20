Студент магистратуры получит отсрочку: главное не быть отчисленным

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на все время обучения. Это касается, в частности, и тех студентов, которые получили дипломы бакалавров и поступают в магистратуру. Отсрочку им предоставят, но для этого требуется соблюдение нескольких важных условий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Студенты являются одной из категорий граждан на воинском учете, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка для студентов предоставляется на все время обучения.

Это касается всех студентов украинских вузов. Неважно, в государственном или частном высшем учебном заведении учится студент.

К юристам обратился гражданин, закончил обучение на бакалавриате и поступает в магистратуру. Мужчина поинтересовался, будет ли он иметь право на отсрочку от призыва.

Требования во время обучения в магистратуре

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что не имеет никакого значения, перешел студент с одного курса на другой, или поступил с дипломом бакалавра в магистратуру. Отсрочка будет предоставлена на все время получения образовательной степени "магистр".

Вместе с тем, отметил адвокат Юрий Айвазян, существует ряд требований для получения отсрочки. Невыполнение этих требований может аннулировать право студента на отсрочку.

Айвазян объяснил, что это за требования: "Вы будете иметь право на отсрочку, если учитесь в вузе на дневной форме и получаете последовательный уровень образования. То есть, впервые поступаете в магистратуру и до этого не были отчислены по этому уровню образования в прошлом".

Студент имеет право на отсрочку от призыва на все время обучения.

Студент имеет право на отсрочку от призыва на все время обучения. Но после отчисления отсрочка исчезает. И даже повторное поступление не возвращает студенту право получить отсрочку от мобилизации.

Студент, который оформляет отсрочку от мобилизации, должен предоставить администрации учебного заведения военно-учетный документ.

Студент, который оформляет отсрочку от мобилизации, должен предоставить администрации учебного заведения военно-учетный документ. Причем не имеет значения, какой именно, бумажный или электронный, ВУД предоставляет студент.