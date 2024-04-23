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Создание спецгрупп для поиска уклонистов — в Нацполиции рассказали об изменениях

23 апреля 2024 20:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — ждать ли создания спецгрупп для поиска уклонистов
Полиция проверяет документы у мужчины. Фото: vgoru.org
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

По сети распространяется информация об усилении мобилизации в Украине. Военнообязанные украинцы пугаются массовыми задержаниями и созданием специального отдельного подразделения Нацполиции, которое будет заниматься поиском и доставкой уклонистов в ТЦК.

Так ли это и к каким изменениям в мобилизационных процессах следует готовиться гражданам Украины, пишет ТСН.ua.

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Создание спецгрупп для поиска уклонистов — что говорят в Нацполиции

Как рассказали представители Национальной полиции в комментарии журналистам, в настоящее время в их структуре действительно обсуждается ряд вопросов о помощи полиции представителям ТЦК.

Однако полиция все еще не будет причастна к выдаче повесток, то есть правоохранители не будут вручать этот документ военнообязанным.

Также в Нацполиции подчеркнули, что хоть они и вовлечены в поиск уклонистов, но для этих мероприятий не будет создаваться отдельное специальное подразделение.

В Офисе президента также опровергли информацию о создании спецподразделения для поиска уклонистов.

 

Мобилизация в Украине 2024 — ждать ли создания спецгрупп для поиска ухилянцев
Полиция проверяет документы у мужчины. Фото: vgoru.org

Нужно ли в Украине спецподразделение для задержания уклонистов — мнение адвоката

Известный украинский адвокат Ростислав Кравец, который помогает украинцам разобраться в вопросах мобилизации, отмечает, что создание таких спецгрупп в рядах Нацполиции — откровенно плохая идея.

Во-первых, это будет создавать негативный имидж власти и такое же отношение украинцев к мобилизации. Таким образом, в очередной раз может подняться уровень общественного напряжения.

Во-вторых, создание отдельного подразделения потребует дополнительных расходов, которые государство в войне не может себе позволить. И, в-третьих, глобальное привлечение правоохранителей к поиску уклонистов навредит раскрытию других, действительно тяжких преступлений.

Ранее мы сообщали, как будут карать военнообязанных украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК.

Напомним, мы писали, как обновить военно-учетные данные без визита в ТЦК и СП.

Также мы информировали, угрожает ли военнообязанным украинцам за границей экстрадиция и мобилизация после обновления военно-учетных данных для ТЦК.

война
полиция
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

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