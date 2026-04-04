Суд оштрафував чоловіка за спробу відкупитися від мобілізації

Суд оштрафував чоловіка за спробу відкупитися від мобілізації

Дата публікації: 4 квітня 2026 03:32
Доларові купюри в руках чоловіка. Фото ілюстративне: Reuters

Житель Полтавщини ухилився від мобілізації та намагався підкупити правоохоронців. За вчинене він має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку, який Чорнухинський районний суд Полтавської області ухвалив 18 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, фігуранта затримали в селі Пізніки Лубенського району 21 серпня минулого року. Перевіривши документи чоловіка, патрульні поліцейські з'ясували, що він перебуває в розшуку за ухилення від призову, тому повезли його до місцевого ТЦК та СП.

Під час поїздки затриманий запропонував поліцейським тисячу доларів хабарапонад 41 тисячу гривень за тодішнім курсом. Ті відмовилися, попередили чоловіка про кримінальну відповідальність і зафіксували розмову з ним на нагрудні відеорєстратори.

Рішення суду 

У суді обвинувачений свою провину повністю визнав. Чоловік пояснив, що пропонував поліцейським суму, якої не мав: розраховував, що зможе позичити гроші, навіть знав, у кого можна їх узяти в борг. Також він додав, що наразі вже хоче служити.

За пропозицію хабара посадовцю обвинуваченого оштрафували на 17 тисяч гривень. З-під варти його звільнили одразу в залі засідань.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що уродженець Херсонщини два роки перебуватиме на іспитовому строку. Чоловік ухилився від мобілізації. До того ж він завдав травм військовослужбовцю ТЦК та СП.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівській обласну прокуратуру писав, що 27-річній жительці Житомирщини загрожує до 12 років в'язниці. Дівчина підробила документи про інвалідність і намагалася виїхати за кордон зі своїм чоловіком. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
