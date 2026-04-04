Суд оштрафував чоловіка за спробу відкупитися від мобілізації

Житель Полтавщини ухилився від мобілізації та намагався підкупити правоохоронців. За вчинене він має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку, який Чорнухинський районний суд Полтавської області ухвалив 18 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігуранта затримали в селі Пізніки Лубенського району 21 серпня минулого року. Перевіривши документи чоловіка, патрульні поліцейські з'ясували, що він перебуває в розшуку за ухилення від призову, тому повезли його до місцевого ТЦК та СП.

Під час поїздки затриманий запропонував поліцейським тисячу доларів хабара — понад 41 тисячу гривень за тодішнім курсом. Ті відмовилися, попередили чоловіка про кримінальну відповідальність і зафіксували розмову з ним на нагрудні відеорєстратори.

Рішення суду

У суді обвинувачений свою провину повністю визнав. Чоловік пояснив, що пропонував поліцейським суму, якої не мав: розраховував, що зможе позичити гроші, навіть знав, у кого можна їх узяти в борг. Також він додав, що наразі вже хоче служити.

За пропозицію хабара посадовцю обвинуваченого оштрафували на 17 тисяч гривень. З-під варти його звільнили одразу в залі засідань.

