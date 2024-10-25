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Срок действия отсрочек истекает — когда обращаться за продлением

25 октября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — когда обращаться за продлением отсрочки в ТЦК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые военнообязанные мужчины имеют право оформить отсрочку от призыва на военную службу. Однако срок действия отсрочки ограничен. По истечении срока лицу необходимо ее продлить.

Когда именно военнообязанным украинцам необходимо обратиться за продлением отсрочки, объяснил адвокат Дмитрий Дончак.

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Так, правозащитник напомнил, что в соответствии с установленными нормами в Украине отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

В свою очередь срок проведения мобилизации зависит от срока действия военного положения на территории Украины. Указами Президента срок действия военного положения каждый раз продлевается на три месяца.

Согласно последнему Указу Президента Украины № 469/2024, срок действия военного положения в Украине продлили с 12 августа 2024 года сроком на 90 суток, то есть до 9 ноября 2024 года. Именно поэтому отсрочка имеет конечный срок действия 9 ноября 2024 года.

Когда подавать документы для продления отсрочки

Дмитрий Дончак подчеркнул, что ответ на этот вопрос находится в п. 60 Постановления КМУ №560. Как объясняет адвокат, за несколько дней до окончания действия военного положения президент издаст новый указ, которым продлит этот срок. Именно когда этот указ будет издан, тогда можно подавать заявление в ТЦК и СП на продление отсрочки.

 

Когда подавать документы для продления отсрочки
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Заявление и пакет документов для продления отсрочки

По словам правоведа, документы нужно подавать такие же, как и в прошлый раз. Но время от времени просматривать приложение №5 пункт 13 Постановления КМУ №560, чтобы убедиться, что изменений не произошло, пока действовала отсрочка.

"Также следует помнить, что заявление необходимо подавать только по шаблону, размещенному в приложении №4 постановления КМУ № 560, и убедиться, что последние изменения там были внесены также 16 августа", — пояснил Дмитрий Дончак.

Ранее мы писали, без какого документа украинских студентов могут мобилизовать.

Напомним, мы сообщали, когда проходить ВВК при оформлении отсрочки.

Также мы информировали, с какими травмами временно не мобилизуют в ВСУ.

ТЦК и СП военнообязанные отсрочка мобилизация военное положение

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