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Срок действия вывода ВВК — адвокат рассказала о важных нюансах

10 декабря 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
ВВК в Украине — адвокат рассказала о сроке действия заключения и нюансах
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Скриншот с видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все военнообязанные мужчины должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию. Именно ВВК устанавливает пригодность лица к военной службе. Однако во время действия военного положения есть определенные важные нюансы прохождения медосмотра и срока действия заключения комиссии.

О них подробно рассказала адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Українське Радіо".

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Так, правовед отметила, что во время действия военного положения срок действия заключения ВВК составляет лишь один год. А если вы его получили больше полутора лет назад, то актуальность документа уже утрачена и эти данные не будут внесены в электронный реестр. Поэтому военнообязанным мужчинам следует следить за датой последнего заключения.

"Важно понимать, а когда было предыдущее заключение. На сегодня, поскольку у нас действует военное положение, то срок действия вывода ВВК составляет один год. Если человек проходил ВВК более полутора лет назад, на самом деле я не вижу смысла стремиться, чтобы эту информацию внесли в реестр, потому что она все равно не актуальна. Поэтому нет смысла этого требовать", — объяснила Дарья Тарасенко.

 

ВЛК в Украине — адвокат рассказала о сроке действия вывода и нюансах
Военнообязанный в территориальном центре. Фото: ООТЦК и СП

Однако, как подчеркнула адвокат, если лицо проходило ВВК недавно и получило статус пригодный для службы в тыловых подразделениях, а эта информация не внесена в реестр или там указано просто "пригодный", следует обратиться в свой ТЦК для исправления этой ошибки. В противном случае человека могут мобилизовать как полностью пригодного.

Также Тарасенко объяснила, что генерация военно-учетных документов через "Резерв+" является очень простым процессом.

"Если вся информация есть в реестре, военно-учетный документ сгенерируется сам. Это будет документ на одну страницу с QR-кодом, с заполненной информацией. И это будет распечаткой электронного военно-учетного документа. И точно такой вид будет иметь документ, если военнообязанный сгенерирует его через "Дія"", — говорит она.

Дарья Тарасенко советует иметь с собой разные варианты военно-учетного документа: бумажный, "Резерв+", скриншот из приложения на телефоне, распечатана копия на случай технических сбоев. Важно, чтобы QR-код был четким, а лица, проверяющие документы, могли его просканировать и получить доступ к данным в реестре.

Ранее мы сообщали, кто из украинских военнообязанных мужчин должен пройти ВВК до февраля 2025 года.

Напомним, мы писали, как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Также мы информировали, когда украинцы смогут записываться на ВВК онлайн.

мобилизация документы ВВК ТЦК и СП военнообязанные резерв

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