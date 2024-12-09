Мобілізація в Україні — хто повинен пройти ВЛК до лютого 2025 року

Кого зобов'язали пройти ВЛК до лютого 2025 року — важливі зміни
В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов'язані чоловіки повинні раз на рік проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Водночас ті громадяни, які досі мають статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 лютого 2025 року.
Про це українцям нагадала пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП на офіційному каналі у Telegram.
У ЛОТЦК та СП наголосили, що відповідні вимоги прописані у законі №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року. Цей документ скасував статус "обмежено придатний" та встановив нові критерії придатності до військової служби.
Він також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії цією категорією військовозобов'язаних. Цей термін спливає саме до 5 лютого 2024 року.
Як пройти повторну ВЛК обмежено придатним
Щоб пройти повторну військово-лікарську комісію, військовозобов'язані зі статусом "обмежено придатні" можуть самостійно прийти до ТЦК та СП, у якому вони стоять на обліку та отримати направлення.
Також таким особам можуть вручити повістку для уточнення даних і вже відвідуючи ТЦК вони можуть отримати направлення на ВЛК. Проте варто розуміти, що часу залишилось обмаль, тож краще не чекати повістки, а самостійно прийти до територіального центру.
За якими критеріями будуть визначати ступінь придатності
Як і раніше, відповідно до наказу Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Наказ МОУ містить Розклад хвороб, за яким визначається ступінь придатності.
З переліком хвороб може ознайомитися кожен. Він відкритий. Але придатність будуть визначати, виходячи з того, наскільки хвороба серйозна й чи викликає вона значні порушення функції організму.
Який статус можуть отримати колишні "обмежено придатні
Дані про оновлений статус автоматично вносяться до електронної системи "Резерв+", що підтверджує актуалізацію військово-облікових записів.
Наразі військово-лікарська комісія може надати один з цих висновків:
- придатний до військової служби;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;
- тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
- повністю непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
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