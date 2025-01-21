Мобилизация в Украине 2025 — сколько есть времени для явки в ТЦК после вручения повестки

Военнообязанный разговаривает с работниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации работники ТЦК вручают повестки для уточнения данных военнообязанным мужчинам. По этому документу граждане должны прийти в конкретный территориальный центр. Кроме этого, в повестке указаны сроки, когда необходимо прибыть.

Сколько именно времени имеют военнообязанные украинцы для явки в ТЦК и СП после вручения повестки, рассказала адвокат Елена Бирюч в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

По словам правозащитницы, сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП определены статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Мужчина подписывает повестку. Фото: УНИАН

Так, прежде всего, повестка, которая вручается для уточнения военно-учетных данных, должна обязательно содержать место, куда надо явиться, дату и время. Поэтому военнообязанные должны ориентироваться именно на дату и время, указанные в документе.

В то же время законом предусмотрено, что гражданин может не явиться по повестке в определенное время в случае уважительных причин, которые должны быть подтверждены документально. К ним относятся:

стихийные бедствия или иные препятствия природного характера;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории или их последствия;

смерть близкого родственника.

Елена Бирюч отметила, что в случае неприбытия лицо должно сообщить о причине в течение трех суток после указанной в повестке даты. Это можно сделать лично, по почте или по электронной почте. При этом у военнообязанного мужчины будет семь календарных дней для того, чтобы прибыть в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году.

Напомним, мы сообщали, какие данные обязательно должна содержать законная повестка, врученная работниками ТЦК.

Также мы информировали, как мужчинам узнать, что ТЦК вручили повестку с нарушением и что можно сделать в такой ситуации.