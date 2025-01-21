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Сроки явки в ТЦК по повестке ограничены — сколько есть времени

21 января 2025 21:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — сколько есть времени для явки в ТЦК после вручения повестки
Военнообязанный разговаривает с работниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации работники ТЦК вручают повестки для уточнения данных военнообязанным мужчинам. По этому документу граждане должны прийти в конкретный территориальный центр. Кроме этого, в повестке указаны сроки, когда необходимо прибыть.

Сколько именно времени имеют военнообязанные украинцы для явки в ТЦК и СП после вручения повестки, рассказала адвокат Елена Бирюч в комментарии РБК-Украина.

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По словам правозащитницы, сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП определены статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

 

Мобилизация в Украине 2025 - сколько есть времени для явки в ТЦК после вручения повестки
Мужчина подписывает повестку. Фото: УНИАН

Так, прежде всего, повестка, которая вручается для уточнения военно-учетных данных, должна обязательно содержать место, куда надо явиться, дату и время. Поэтому военнообязанные должны ориентироваться именно на дату и время, указанные в документе.

В то же время законом предусмотрено, что гражданин может не явиться по повестке в определенное время в случае уважительных причин, которые должны быть подтверждены документально. К ним относятся:

  • стихийные бедствия или иные препятствия природного характера;
  • болезнь;
  • военные действия на соответствующей территории или их последствия;
  • смерть близкого родственника.

Елена Бирюч отметила, что в случае неприбытия лицо должно сообщить о причине в течение трех суток после указанной в повестке даты. Это можно сделать лично, по почте или по электронной почте. При этом у военнообязанного мужчины будет семь календарных дней для того, чтобы прибыть в ТЦК и СП. 

Ранее мы писали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году.

Напомним, мы сообщали, какие данные обязательно должна содержать законная повестка, врученная работниками ТЦК.

Также мы информировали, как мужчинам узнать, что ТЦК вручили повестку с нарушением и что можно сделать в такой ситуации.

закон мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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