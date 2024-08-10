Мобилизация в Украине — когда ТЦК может мобилизовать забронированного работника

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook

В Украине предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать своих работников от мобилизации. Однако есть случаи, когда ТЦК и СП призывают на военную службу забронированного мужчину.

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Когда именно забронированный военнообязанный работник может быть мобилизован в ряды ВСУ, рассказываем далее в материале.

Так, оказывается, что ТЦК и СП в Украине могут мобилизовать даже забронированное лицо, если оно вовремя не уведомило о наличии бронирования свой территориальный центр, в котором состоит на учете. К такому выводу пришел Закарпатский окружной административный суд по делу №260/1111/24.

В суде отметили, что именно на военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку, возложена обязанность по своевременному уведомлению ТЦК о наличии таких оснований.

При рассмотрении вышеупомянутого дела судебная инстанция отказала мужчине, потому что тот не сообщил учреждение вовремя, не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что он не подлежит призыву в связи с бронированием, то есть не воспользовался возможностью реализации права на отсрочку.

При этом реализовать свое право на отсрочку от призыва гражданин может только до момента обретения им статуса военнослужащего.

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