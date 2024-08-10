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ТЦК может мобилизовать забронированного работника — когда есть риск

10 августа 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — когда ТЦК может мобилизовать забронированного работника
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать своих работников от мобилизации. Однако есть случаи, когда ТЦК и СП призывают на военную службу забронированного мужчину.

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Когда именно забронированный военнообязанный работник может быть мобилизован в ряды ВСУ, рассказываем далее в материале.

Так, оказывается, что ТЦК и СП в Украине могут мобилизовать даже забронированное лицо, если оно вовремя не уведомило о наличии бронирования свой территориальный центр, в котором состоит на учете. К такому выводу пришел Закарпатский окружной административный суд по делу №260/1111/24.

В суде отметили, что именно на военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку, возложена обязанность по своевременному уведомлению ТЦК о наличии таких оснований.

При рассмотрении вышеупомянутого дела судебная инстанция отказала мужчине, потому что тот не сообщил учреждение вовремя, не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что он не подлежит призыву в связи с бронированием, то есть не воспользовался возможностью реализации права на отсрочку.

При этом реализовать свое право на отсрочку от призыва гражданин может только до момента обретения им статуса военнослужащего.

Ранее мы сообщали, кого будут в первую очередь мобилизовать в Вооруженные силы Украины с августа 2024 года.

Напомним, мы писали, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.

Также мы информировали, на какой срок можно подписать контракт с ВСУ.

ВСУ мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные

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