ТЦК будут присылать украинцам письма по почте и сообщения на имейл — что известно

ТЦК будут присылать украинцам письма и электронные сообщения — что известно
Как известно, народные депутаты готовят законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине. В частности, документ будет предусматривать новые нормы вручения повесток. Таким образом повестки планируют вручать не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом.
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.
По его словам, военнообязанным мужчинам на почтовый ящик будут отправлять уведомления о поступлении заказного письма с повесткой в нем, а само письмо работники почты будут выдавать человеку лично.
"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и по электронной почте и заказному письму. Это так называемая публичная повестка", — пояснил Вениславский.
Чиновник отметил, что такое изменение упростит процедуру вручения повестки и позволит избежать любых злоупотреблений со стороны военнообязанных.
"По актуальности электронных почтовых ящиков, у нас уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять человеку злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон", — сказал он.
Ранее мы сообщали, ждать ли украинцам наказания за проигнорированную повестку, оставленную в дверях.
Напомним, мы писали, что народные депутаты хотят обязать украинцев носить с собой военный билет.
Также мы информировали, при каких условиях от повестки освобождаются военнообязанные лица, чей близкий человек погиб на фронте, защищая страну.
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