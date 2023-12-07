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ТЦК будут присылать украинцам письма и электронные сообщения — что известно

7 декабря 2023 05:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
ТЦК будут присылать украинцам письма по почте и сообщения на имейл — что известно
Сотрудник ТЦК читает документ. Фото: АрмияInform
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Как известно, народные депутаты готовят законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине. В частности, документ будет предусматривать новые нормы вручения повесток. Таким образом повестки планируют вручать не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, военнообязанным мужчинам на почтовый ящик будут отправлять уведомления о поступлении заказного письма с повесткой в нем, а само письмо работники почты будут выдавать человеку лично.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и по электронной почте и заказному письму. Это так называемая публичная повестка", — пояснил Вениславский.

Чиновник отметил, что такое изменение упростит процедуру вручения повестки и позволит избежать любых злоупотреблений со стороны военнообязанных.

"По актуальности электронных почтовых ящиков, у нас уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять человеку злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон", — сказал он.

Ранее мы сообщали, ждать ли украинцам наказания за проигнорированную повестку, оставленную в дверях.

Напомним, мы писали, что народные депутаты хотят обязать украинцев носить с собой военный билет.

Также мы информировали, при каких условиях от повестки освобождаются военнообязанные лица, чей близкий человек погиб на фронте, защищая страну.

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