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В каких случаях повестка считается врученной — постановление Кабмина

24 мая 2024 22:41
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Бригадир София
редактор
В каких случаях повестка считается врученной — постановление Кабмина
Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: Армия.Inform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Представители Министерства обороны подчеркивают, что процедура выдачи повесток остается неизменной, разрешая их вручение исключительно с личной подписью получателя. Однако согласно постановлению Правительства №560 от 16 мая процесс мобилизационного призыва на военную службу в особый период предусматривает, что подпись не является единственной формой подтверждения вручения повестки.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в пятницу, 24 мая.

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Подтверждение вручения повестки

К другим формам подтверждения относится видеозапись, которая документирует, как лицо знакомится с повесткой или отказывается ее принять. Документирование момента оповещения лица имеет ключевое значение для наложения на него дальнейших санкций и ответственности.

Закон об усилении мобилизационных мер 3633-IX ввел новый термин "уведомление", означающий передачу сигналов и сообщений (директив, распоряжений) в военные, центральные и местные органы власти, органы самоуправления, предприятия, учреждения, организации и население относительно объявления мобилизации, вызова граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также вручение или отправку повесток.

Согласно постановлению №560, надлежащее подтверждение оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный или городской территориальный центр комплектования или его отдел включает:

  1. в случае вручения повестки – личная подпись о получении, видеозапись вручения или ознакомление с содержанием повестки, включая видеозапись отказа от получения или общения с уполномоченным лицом;

  2. в случае отправки повестки по почте – дата получения отправки, подтвержденная информацией или документами от почтового оператора, дата отказа от получения или отметка об отсутствии лица по адресу проживания.

Отметим, что документирование ознакомления или отказа осуществляется представителем территориального центра комплектования или полицейским.

Однако круг лиц, уполномоченных вручать повестки, шире и включает представителей государственных администраций, исполнительных органов советов, а также предприятий и организаций. Право этих лиц на документирование отказа и его признание как должное подтверждение уведомления не определено законом или постановлением.

Во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель территориального центра или полицейский проводит фото- и видеодокументирование процесса проверки.

Закон о мобилизации устанавливает, что требования по фото- и видеодокументированию применяются через три месяца после опубликования закона, то есть с 17 июля. Следовательно, на данный момент по закону и постановлению №560 только полицейские имеют право фиксировать факт отказа.

Ранее мы писали, в ТЦК разъяснили, что означают статусы в карточке военнообязанного.

Напомним, мы сообщали, необходимо ли иметь военный билет, чтобы получить водительское удостоверение.

Также мы информировали, что такое ВИН-код, для чего он необходим военнообязанным мужчинам, кому и как получить.

Минобороны
полиция
мобилизация
повестки
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