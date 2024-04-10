В Минкульте назвали количество работников, забронированных от мобилизации

Работники цирка во время выступления. Иллюстративное фото: wikimedia commons

Министерство культуры и информационной политики забронировало от мобилизации 1 150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков. В ведомстве подчеркнули, что эти люди критически важны для своих предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба МКИП в среду, 10 апреля.

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В министерстве заявили, что задача по обеспечению устойчивости сферы культуры и медиа является одной из приоритетных. Там отметили, что украинская культура сегодня является важным инструментом устойчивости и сопротивления российской агрессии.

Так, известно, что в настоящее время 1 150 работников сферы культуры и более 700 медийщиков забронированы от мобилизации. В МКИП подчеркнули, что эти люди критически важны для своих предприятий.

"Правильно было бы их назвать критически важными для нашей жизни, духовной устойчивости и сопротивления. Считаем, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа — это неуважение к людям, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно Минкульт добавил в список предприятий, считающихся критически важным для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, передвижной цирк. Украинцы разразились волной возмущения.

На такую информацию отреагировал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он заявил, что если забронировали передвижной цирк, то часть народных депутатов по бронированию нужно снимать.

Кроме того, Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Реагируя на хейт украинцев в сети, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что это неуважение к людям этой сферы и "примитивная оценка их общественного значения". Он отметил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — "не уличное шапито, а профессиональный коллектив".