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В Минобороны оценили возможность вручения повесток за границей

25 апреля 2024 14:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минобороны оценили возможность вручения повесток за границей
Вручение повестки мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут вручать повестки за границей. Такие действия смотрятся нереальными.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире Радио Свобода.

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Лазуткин рассказал, что ТЦК не будут работать за границей, однако комментировать какие-либо действия МИД в Минобороны не будут. В общем, вручение повесток за границей выглядит довольно нереальным.

"После вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за границей в течение 60 дней будет возможность обновить военно-учетные данные. И для этого необязательно ехать в Украину", — пояснил представитель ведомства.

По его словам, для этого уже в июне должен заработать е-кабинет, через который можно обновить военно-учетные данные. Кроме этого, это можно сделать в консульских учреждениях.

Лазуткин также добавил, что электронный кабинет не предусматривает прохождение ВВК. Речь идет только об обновлении данных — изменении места жительства, семейного положения, бронировании, резервировании и т.д.

Что предшествовало

Напомним, 24 апреля украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины, и решение МИД Украины — абсолютно незаконное.

Минобороны
граница
мобилизация
повестки
война в Украине
военнообязанные

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