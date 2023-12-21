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В Минобороны опровергли слова Умерова о мобилизации мужчин из заграницы

21 декабря 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны опровергли слова Умерова о мобилизации мужчин из заграницы
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью немецкому изданию Bild. Оно написало, что глава министерства заявил о призыве на военную службу украинцев в возрасте 25—60 лет, которые сейчас находятся за границей. Однако слова Умерова уже опровергли.

Об этом сообщает "Бабель".

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Bild, ссылаясь на слова министра обороны, пишет, что мужчин за границей попросят явиться в призывные пункты ВСУ, иначе к ним будут применены санкции.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не придут добровольно", — отметил Умеров.

Опровержение от Минобороны

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк объяснил, что Bild сместил акцент. Умеров вообще говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к ВСУ.

Пока нет никаких обсуждений механизмов призыва в армию Украины из заграницы.

Представляем, что во время пресс-конференции 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация может затронуть 450-500 тыс. украинцев. В то же время возникает вопрос, возможно ли воплотить такие темпы призыва в жизнь.

Также мы писали, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во время действия особого периода военнообязанные мужчины получают повестки. Как правило, их выписывают работники ТЦК. Но этот документ могут вручать также работодатели, представители ЖЭКов и ОСМД.

Добавим, скандальный народный депутат Марьяна Безугла запустила очередной опрос среди мужчин по поводу отказа от украинского паспорта, чтобы не идти на войну. Политик не спросила у них, готовы ли они отказаться от гражданства Украины, чтобы их не мобилизовали.

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