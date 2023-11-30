В Сухопутных войсках рассказали, как вузы и торговые центры способствуют уклонению от мобилизации

Проверка документов на улице. Фото: mltpl.city

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что вузы и торговые центры способствуют уклонению от мобилизации. Повестки могут получить военнообязанные в возрасте 18-60 лет.

Об этом Иван Тимочко сказал в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

Уклонение от мобилизации

По словам Тимочко, некоторые вузы в дальнейшем проводят наборы и отборы соискателей дополнительного образования, что является "легальной коррупцией".

Он говорит, что торговые центры, в свою очередь, трудоустраивают по 4-5 человек на должность грузчика на 0,25% ставки.

"Важно, чтобы была унифицирована система призыва и чтобы был заполнен единый реестр", — добавил Тимочко.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Также мы писали, что в Вооруженных Силах Украины выдвинули предложение использовать реестр избирателей для мобилизации. По мнению военных, именно в этих документах содержится наиболее развернутая информация о военнообязанных.

Добавим, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако в декабре призвать в ряды Вооруженных сил могут не все. К тому же некоторые военнообязанные могут получить отсрочку.