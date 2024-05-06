В ТЦК на Днепропетровщине внезапно умер военнообязанный, — СМИ

Человек в ТЦК. Иллюстративное фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Саксаганском ТЦК скончался военнообязанный. Мужчину звали Артем и через несколько недель, ему должно было исполниться 45.

Об этом сообщило издание "На Часі" в понедельник, 6 мая.

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Мужчина скончался в ТЦК

По информации от его семьи, он проходил медицинское освидетельствование и готовился к отправке в учебный центр. 5 мая вечером мать мужчины прибыла в ТЦК, передала необходимые документы и планировала снять деньги в банкомате для покупки экипировки для своего сына. Однако спустя небольшой промежуток времени, ей сообщили о смерти Артема.

Полиция не дает официальных комментариев относительно ситуации. Родственники умершего утверждают, что в ТЦК им сказали, что Артем умер от эпилептического приступа. Однако его дочь, жена и мать сомневаются в этой версии событий.

Журналисты издания "На Часі" обратились в правоохранительные органы и специализированную военную прокуратуру за дополнительной информацией об обстоятельствах в Саксаганском ТЦК и СП.

Напомним, в Черновицкой области произошел новый конфликт с участием работников ТЦК СП. Во время конфликта военком едва не вступил в конфликт с женщиной остановленного им военнообязанного.

Ранее во Львовской области неподалеку от границы с Польшей работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков" и похитили человека. В организации утверждают, что военкомы были нетрезвые.

Однако в центре комплектования обвинения опровергли и обвинили волонтеров в "препятствовании деятельности".